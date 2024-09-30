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Общество Участника корейской группы BTS оштрафовали на 15 млн вон за нетрезвое вождение электросамоката

Участника корейской группы BTS оштрафовали на 15 млн вон за нетрезвое вождение электросамоката

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1 комментарий

Участника южнокорейской группы BTS Шуга (Мин Юн Ги) оштрафовали на 15 млн вон (почти на 11,5 тысячи долларов) за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 30 сентября сообщает издание Allkpop.

На момент задержания концентрация алкоголя в его крови было на уровне 0,227%, в то время как допустимый — 0,08%.

«Фонтанка» писала, что обвинение музыканту предъявила прокуратура Республики Кореи за управление электросамокатом в пьяном виде. Его выдвинули в рамках ускоренного судопроизводства, которое обычно применяется к менее серьезным правонарушениям.

Мин Юн Ги задержали в центре Сеула, когда музыкант упал с мощного самоката, способного развить скорость до 30 км/ч.

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Комментарии
1
А13579
13 минут
Достойный штраф, после такого желание повторить вряд ли возникнет.
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