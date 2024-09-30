Участника корейской группы BTS оштрафовали на 15 млн вон за нетрезвое вождение электросамоката

Участника южнокорейской группы BTS Шуга (Мин Юн Ги) оштрафовали на 15 млн вон (почти на 11,5 тысячи долларов) за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 30 сентября сообщает издание Allkpop.



На момент задержания концентрация алкоголя в его крови было на уровне 0,227%, в то время как допустимый — 0,08%.



«Фонтанка» писала, что обвинение музыканту предъявила прокуратура Республики Кореи за управление электросамокатом в пьяном виде. Его выдвинули в рамках ускоренного судопроизводства, которое обычно применяется к менее серьезным правонарушениям.



Мин Юн Ги задержали в центре Сеула, когда музыкант упал с мощного самоката, способного развить скорость до 30 км/ч.

