Солиста BTS обвинили в нетрезвом вождении электросамоката

Прокуратура Республики Корея предъявила обвинение участнику поп-группы BTS, известному как Шуга (Мин Юн Ги), в управлении мощным электросамокатом с сиденьем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Обвинения были выдвинуты в рамках ускоренного судопроизводства, обычно применяемого к менее серьезным правонарушениям. Прокуратура будет просить штраф или конфискацию электросамоката.

Полиция обнаружила 31-летнего исполнителя на улице в центре Сеула после того, как он упал со скутера. Анализ показал, что содержание алкоголя в его крови составило 0,227%. Для сравнения, уровень 0,08% является основанием для лишения водительских прав.