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    Солиста BTS обвинили в нетрезвом вождении электросамоката

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    2 комментария

    Прокуратура Республики Корея предъявила обвинение участнику поп-группы BTS, известному как Шуга (Мин Юн Ги), в управлении мощным электросамокатом с сиденьем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

    Обвинения были выдвинуты в рамках ускоренного судопроизводства, обычно применяемого к менее серьезным правонарушениям. Прокуратура будет просить штраф или конфискацию электросамоката.

    Полиция обнаружила 31-летнего исполнителя на улице в центре Сеула после того, как он упал со скутера. Анализ показал, что содержание алкоголя в его крови составило 0,227%. Для сравнения, уровень 0,08% является основанием для лишения водительских прав.

    Первоначально сообщалось, что артист управлял обычным электрическим самокатом, однако позже выяснилось, что это был более мощный скутер со скоростью до 30 км/ч. В Южной Корее к электрическим самокатам относятся только те, которые развивают скорость менее 25 км/ч. Газета «Хангёре» уточняет, что последствия вождения такого мощного устройства в нетрезвом виде сопоставимы с управлением моторизованным велосипедом.

    По данным агентства, наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя 0,2% и выше может включать тюремный срок от двух до пяти лет или штраф от 10 до 20 миллионов вон (от 7,4 тыс. до 14,9 тыс. долларов).

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    Корея
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    Комментарии 2

    Абрикосов10 Сен 2024 в 17:45
    это что собственно?
    Вы поддерживаете корейского певца или корейских полицейских? к фонтанке обращение...
    из текста я не понял...
    и вообще как реагировать не понимаю. в затруднении!
    Фонтанка, расскажи что это и для чего было написано? )))
    +0−0
    Граждан.ский10 Сен 2024 в 17:41
    "А кто не пьет? Назови!"
    +0−0
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