В Кремле высказались о применении ядерного оружия в ответ на атаки беспилотников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «чрезмерно не апеллировать» к изменениям в ядерной доктрине в контексте военных действий, сообщает 30 сентября РИА Новости.

«Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается своим ходом», — ответил Песков на вопрос журналистов, может ли массовая атака дронами по территории РФ, произошедшая 29 сентября, стать основанием для применения ядерного оружия.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие при получении данных о массированном пуске средств воздушно-космического нападения, которые пересекают российскую границу. В частности, речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках и так далее. После выступления президента Дмитрий Песков отмечал, что обновленная доктрина посылает Западу сигнал о последствиях нападения на Россию.