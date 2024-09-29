Прославлял фашизм, но вовремя одумался, или Чего на самом деле нельзя простить философу Ивану Ильину

Иван Ильин Поделиться Поделиться





Эволюция взглядов Ивана Ильина, книги которого читает и цитирует российская политическая элита, неоднократно оказывалась в центре общественных дискуссий. Весной этого года возник спор вокруг присвоения имени Ильина учебно-научному центру при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Директор этого центра, философ Александр Дугин, заявил что возникшая общественная дискуссия — «типичная операция западных спецслужб». Ильину тогда в очередной раз припомнили позитивные высказывания о фашизме и Гитлере. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале писал, что «не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую заблуждения выше интересов страны». Но заблуждения — как педикулез, их надо не замалчивать, от них надо избавляться, лучше с помощью специалистов. Так что «Фонтанка» отправилась за такой помощью. Результат получился неожиданный.



Обсудить воспитание и образование по Ивану Ильину в книжной лавке «Листва» на Литейном, 33 решили после того, как Константин Малофеев предложил убрать теорию эволюции из школьных учебников. Петербургские правые сочли инициативу православного предпринимателя «слишком радикальной» — мол, лепят из происхождения видов запретный плод. Достойной альтернативной Дарвину «Листве» показался Иван Ильин с его «Значением веры в педагогике».

Впрочем, заочно стравливать философа с бородатым английским натуралистом никто не стал. Ильину нашелся идейный соперник из соотечественников — Лев Толстой. О противостоянии толстовского принципа «непротивления злу насилием» и «сопротивления злу силою» Ильина рассказал доктор философских наук, профессор Института философии СПбГУ Игорь Евлампиев. Если округлять, получилась беседа об уместности насилия, в том числе по отношению к детям. В конце — с подачи корреспондента «Фонтанки» — поговорили о фашизме.



...Если человек встал на путь зла, то, даже когда он приходит в церковь, возможности воздействовать на него духовными силами, нет. Ильин по этому поводу утверждает, что, только действуя на тело, можно и должно передавать такому человеку информацию о неправильности его действий. А если он упорствует, то действие надо усилить.

«Это радикальная идея, которая, в общем, ставит под сомнение христианство, — говорит Игорь Евлампиев. — Ильин правильно говорит, что подлинное зло — это не убийство. Подлинное зло начинается, когда ребенок еще не начал развивать свой дух. Чтобы правильно развиваться, дух должен преодолевать свою подчиненность телу и материи, начиная с детства. А ребенок не хочет этого. Ребенок, как известно, животное. И Ильин говорит, что насилие — это когда мы действуем на тело человека, не считаясь его духом, насилие недопустимо. Вместо насилия Ильин вводит термин «заставление». И это обязательный метод, который мы все используем каждый день по отношению к себе и к другим».



В крошечном помещении «Листвы» не было свободного места. Послушать о философии Ивана Ильина собралась преимущественно молодежь. В арке перед дверью книжного — стол вроде школьной парты, за ним — охранник с металлодетектором. После убийства Владлена Татарского досмотр здесь обязателен.

Лекция идет своим чередом. Вывод: Толстой, строго говоря, больший христианин, чем Ильин. Потому что Толстой верит в возможность царствия Божия на земле. Но теорию Ильина надо преподавать в каждой школе, потому что философ, в отличие от классика литературы, объясняет правила жизни в материальном, а не идиллическом мире. Так что Толстой с его непротивлением злу насилием — «розовый» или даже «зефирный» христианин. «Есть школы, в которых считают: пусть ребенок сам развивается, прыгает, бегает, а воспитатель просто будет наблюдать за ним, — говорит Игорь Евлампиев. — Это западная либеральная педагогика. И ребенок так и останется зверем, в нем победит материя, а не дух. Концепция Ильина признает власть материи абсолютной, ее невозможно победить непосредственно духом. Такая философия радикально ограничивает власть Бога в этом мире. Да, Бог есть, я в него верю, но, к сожалению, в нашем мире его власть ограничена. Поэтому я беру меч и иду бороться со злом. Концепция Толстого предполагает абсолютное единство всех нас в Боге, это более правильная христианская истина. Но она исторически людям не сразу открывается, они все равно живут по законам животного мира. И по отношению к истории человечества прав Ильин».



Затем собравшиеся начали задавать вопросы. Но, видимо, публика подобралась подготовленная и образованная, поэтому все крутилось вокруг философских и религиозных концепций. В финале встречи корреспондент «Фонтанки» не выдержала, и подошла к лектору с наболевшим: увлечение Ильина идеями фашизма, о котором так много говорят среди тех, кто в «Листву» не заходит, — это заблуждение или прямое следствие принципов философа, чье учение в последние годы становится политическим мейнстримом?

— Тут надо хронологически всё чётко выстроить, — говорит Евлампиев. — Статья Ильина, посвящённая Муссолини, это 1925 год. Правда, о Гитлере он в 1932 пишет, но всё-таки не настолько радикально, чтобы ставить ему в упрёк. А в это время в Англии полно фашистов, все ведут переговоры с Гитлером, никто ещё не знает, к чему это приведет. Фашизм воспринимается как экзотический, нарушающий законы демократии режим, и все в Европе относятся к нему терпимо. Но как только некая грань была перейдена, Ильин стал оценивать его абсолютно негативно. Известный факт: в 1938 году Ильин жил в Германии, работал там преподавателем Русского научного института, и министерство потребовало от всех преподавателей в Германии подписать особый акт, обязывающий их вести среди студентов антиеврейскую пропаганду. Ильин отказался, мгновенно был уволен и гестапо обратило на него внимание. Фашистский режим начал его преследовать, и ему пришлось спасаться, бежать из страны.



— То есть, Ильин не дискредитировал себя как мыслитель своими симпатиями к фашизму?

— У него есть работа, в которой он обращается к «нашим белым братьям фашистам», но это 1923-й год, Муссолини только начинает свою деятельность, никто его еще не знает. Россия — родина слонов, даже фашисты у нас раньше, чем в Европе, появились — в Маньчжурии, на китайской территории. В 1925 году Муссолини становится известным, но Ильин видит в нем, как и многие, борца против большевиков в Италии, а фашизм возникает как способ противодействия большевизму. Все это одобряют. Что такое фашизм? Это единомыслие. Современная Европа совершенно уверенно такое единомыслие внедряет на основании глобализма. А Гитлер соединил фашизм с национализмом. Национал-социализм и фашизм — разные вещи.



— Еще немного, и у нас нельзя будет говорить, что, например, у меня нет детей, и мне классно.

— Вы перегибаете палку. Но тенденция, проявившаяся еще в 20 веке, такова, что реальной демократии нигде нет. Все государства любят единомыслие. Поэтому, условно говоря, такая мягкая тенденция, как бы чудовищно это ни звучало, это общая тенденция всех систем 20-го века. И либерализм в этом смысле ничем не отличается, он может существовать только при единомыслии. При этом об истине речь не идет.

— Возвращаясь к Ильину. Разве, как мыслитель, он не должен был увидеть опасность в фашистской идеологии?

— Просто он был человек активный, писал про всё, ну и про это писал. Читайте его работы в период войны, как он переживает за Советский Союз, который он ненавидит. Но он понимает, что это Россия восстала против фашизма, гитлеровского национализма. Ильин — человек тонкого мышления, но увлекающийся. Он увидел некое явление, которое показалось ему перспективным, и слишком рано его обозначил, не видя его недостатков, как эффективное средство борьбы с большевизмом.



— Какой-то он легкомысленный, получается.

— А вы поживите в такую эпоху, как он. Вот Скрябин поддерживал Гитлера, хвалил его. Не самая позорная страница в биографии? Почему-то Дмитрия Сергеевича Мережковского мы все уважаем. А его привезли на немецкое радио в конце июля 41-го года, когда Германия напала на Советский Союз. И Мережковский там говорил, что приветствует «немецких рыцарей, которые идут, чтобы освободить Россию от большевизма». Вот это непростительно. Да, Мережковскому уже 84 года, им почти манипулировали, но он сказал это сознательно. Ильин никогда бы такого не сказал, он в этот момент уже говорил о победе Красной Армии, понимая, что бороться с большевиками придется потом, а сейчас главное — сохранить страну.

Но одну вещь Ильину тоже простить нельзя. Ильин поверил, что после войны Сталин смягчит политику, но этого не произошло. Ильин по-прежнему ненавидит Советский Союз, но понимает, что есть только одна сила, способная его победить — это США. И он становится совершенно проамериканским, говорит, что не понимает, почему США, обладая ядерной бомбой, которой у Советского Союза еще нет, не начинает войну против СССР. Вот этому уже никакого оправдания нет».



— Как такого философа можно сегодня превозносить?



— Заметно, что вы не философ и пребываете во власти стереотипов. Если мы оцениваем мыслителя, то надо оценивать всю его жизнь со всеми его высказываниями, а не отдельные цитаты, вырванные из контекста.

Избавлялась от заблуждений Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

