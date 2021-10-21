Люди, которые думали о будущем России. Путин рассказал, что читает Ильина и Бердяева

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» назвал российских философов, идеи которых ему близки.



«Я бы не хотел говорить, что только Иван Ильин, но я читаю Ильина, да, книжка лежит у меня на полочке, время от времени читаю. [Николая Александровича] Бердяева я уже упомянул. Другие нашли мыслители. Это все люди, которые думали о России, о ее будущем», – сказал 21 октября глава государства.



В частности, он обратил внимание на идею о пассионарности наций, о воле народов к развитию и самоутверждению. «Она имеет под собой основание», – сказал Путин.

