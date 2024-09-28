На Невском проспекте начали избавляться от колеи

На Невском проспекте дорожные службы начали избавляться от колеи на асфальте, 28 сентября фотографии прислал в редакцию читатель «Фонтанки». Временные дорожные знаки разместили напротив Казанского собора, часть верхнего, деформированного, покрытия уже удалена.

1 из 2 Источник: читатель «Фонтанки»

На глубокую колею на главной артерии города 2 августа обратила внимание прокуратура. По данным ведомства, глубина колеи достигала 8 сантиметров. Руководителю компании, ответственной за состояние городских дорог, внесли представление и потребовали привести покрытие в порядок.



Кроме Невского проспекта, ненадлежащего качества дорожное покрытие надзорное ведомство выявило на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и 5-й Советской улицах, в Кузнечном, Виленском и Басковом переулках. Вполне возможно, что скоро наведут порядок и там — в прокуратуре отметили, что проконтролируют устранение нарушений.