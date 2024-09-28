Палочки вверх. Сотни фанов «Гарри Поттера» пришли почтить память Мэгги Смит

Сотни поклонников «Гарри Поттера» пришли к замку «Хогвартс» в парке развлечений Universal Orlando в США, где находится копия легендарной волшебной школы, чтобы почтить память британской актрисы Мэгги Смит. В честь профессора Макгонагалл они, как в одной из частей фильма, подняли вверх палочки.

Почтили память актрисы и ее коллеги по фильму. «Мальчик, который выжил» Дэниел Рэдклифф признался, что поначалу очень нервничал, встречаясь со звездой, однако она умело успокаивала его и была на съемках невероятно добра, пишет Independent. По словам Рэдклиффа, Смит обладала острым языком, могла одновременно запугать и очаровать, но и быть забавной.

По словам Эммы Уотсон, в молодости она не осознавала легендарность Смит, и только повзрослев она поняла, что ей посчастливилось работать с настоящим воплощением величия. «Она была настоящей, честной, веселой и уважающей себя», - заявила актриса.

Бонни Райт, которая сыграла Джинни Уизли, назвала сцену, где все учились танцевать для Рождественского бала, своей любимой.

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, обновил фотографию профиля в соцсетях, разместив кадр, где Смит целует его в щеку.

Писательница Джоан Роулинг разместила пост со словами: «Почему-то я думала, что она будет жить вечно. Покойся с миром Дама, Мэгги Смит». «Дама» - почетный титул, который Смит получила в 1989 году после возведения в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи, аналог рыцарского титула «сэр».



Мэгги Смит скончалась в пятницу в больнице. Ей было 89 лет.