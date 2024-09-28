Лжеполицейскому, «оштрафовавшему» на 4,5 тыс. петербурженку, суд запретил по вечерам выходить из дома

Выходить из дома с 18:00 до 06:00 запретил Петроградский районный суд Петербурга самозванцу, который от имени ДПС «оштрафовал» на 4,5 тысячи рублей 85-летнюю петербурженку.



Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием». Ночных прогулок суд лишил его в качестве меры пресечения. Кроме того, ему запрещено общаться с пострадавшей и велено являться по первому требованию дознавателя, следователя или суда.

Как следует из материалов дела, в начале сентября возле станции метро «Горьковская» петербуржец остановил пожилую женщину и потребовал оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Светоотражающий жилет на мужчине петербурженку смутил, и, приняв его за силовика, она безропотно отдала деньги.

Лжеполицейского задержали 27 сентября. Силовикам он оказался хорошо знаком: 56 лет, живет в Купчино, с начала 90-х много раз побывал на скамье подсудимых за мелкое хищение, разбой и вымогательство.

Возражать против ограничения свободы он не стал.