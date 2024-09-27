Самозванец от имени ДПС охотился на пешеходов-нарушителей в Петербурге. Его маскарад попал на видео

Поиграв в контролёра, жулик из Купчино повысил себя до инспектора ДПС и открыл охоту на пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Его маскарад обманул блокадницу из Петроградского района.
85-летняя петербурженка осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась за помощью в полицию три дня назад, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Её обманули ещё в начале месяца, «оштрафовав» за переход Кронверкского проспекта там, где нельзя.
Мужчину в светоотражающем жилете женщина приняла за сотрудника ДПС и отдала ему 4,5 тысячи рублей.
Накануне днём оперативники уголовного розыска стучали в дверь хорошо знакомого полицейским 56-летнего жителя Фрунзенского района. По данным «Фонтанки», с начала 90-х петербуржец с десяток раз оказывался на скамье подсудимых за мелкое хищение, разбой и вымогательство.
В декабре прошлого года он привлёк внимание спектаклем в автобусе, когда притворялся контролёром и искал безбилетников. Одна из пассажирок вынуждена была заплатить ему всё те же 4,5 тысячи рублей. Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ, признав виновным в мошенничестве.
Обман 85-летней петербурженки квалифицировали по той же статье. Фамилию женщины можно найти среди имён, занесённых в книгу памяти «Они пережили блокаду», а также в списке Союза кинематографистов России.
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