Самозванец от имени ДПС охотился на пешеходов-нарушителей в Петербурге. Его маскарад попал на видео

Поиграв в контролёра, жулик из Купчино повысил себя до инспектора ДПС и открыл охоту на пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Его маскарад обманул блокадницу из Петроградского района.

85-летняя петербурженка осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась за помощью в полицию три дня назад, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Её обманули ещё в начале месяца, «оштрафовав» за переход Кронверкского проспекта там, где нельзя.

Мужчину в светоотражающем жилете женщина приняла за сотрудника ДПС и отдала ему 4,5 тысячи рублей.

Накануне днём оперативники уголовного розыска стучали в дверь хорошо знакомого полицейским 56-летнего жителя Фрунзенского района. По данным «Фонтанки», с начала 90-х петербуржец с десяток раз оказывался на скамье подсудимых за мелкое хищение, разбой и вымогательство.

В декабре прошлого года он привлёк внимание спектаклем в автобусе, когда притворялся контролёром и искал безбилетников. Одна из пассажирок вынуждена была заплатить ему всё те же 4,5 тысячи рублей. Суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ, признав виновным в мошенничестве.

