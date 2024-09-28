В Пулково задержали мужчину, который похитил ребенка 10 лет назад

Оперативники уголовного розыска задержали в Пулково мужчину, который более семи лет назад похитил у бывшей жены их общего ребенка и скрылся. Речь идет о 52-летнем Олеге Рябых, объявленном в международный розыск.



Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне фигуранта поместили в ИВС, так как ранее ему заочно была избрана мера пресечения. Интересно, что в розыск Рябых был объявлен не по делу о похищении малолетнего, а по делу о насилии, примененном в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в мае 2016 года на Петровском проспекте. Видимо, тогда мужчина с сыном скрывался в Петербурге, а приставы пытались забрать ребенка.



Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент Дане было 4 года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении человека.

