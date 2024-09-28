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Происшествия В Пулково задержали мужчину, который похитил ребенка 10 лет назад

В Пулково задержали мужчину, который похитил ребенка 10 лет назад

6 842
35 комментариев

Оперативники уголовного розыска задержали в Пулково мужчину, который более семи лет назад похитил у бывшей жены их общего ребенка и скрылся. Речь идет о 52-летнем Олеге Рябых, объявленном в международный розыск.

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне фигуранта поместили в ИВС, так как ранее ему заочно была избрана мера пресечения. Интересно, что в розыск Рябых был объявлен не по делу о похищении малолетнего, а по делу о насилии, примененном в отношении судебного пристава. Инцидент произошел в мае 2016 года на Петровском проспекте. Видимо, тогда мужчина с сыном скрывался в Петербурге, а приставы пытались забрать ребенка.

Мальчик был похищен в Москве в июле 2014 года. На тот момент Дане было 4 года. По решению суда ребенок после развода должен был оставаться с матерью, отцу был назначен порядок общения с сыном. Но Рябых это не устраивало. Он украл сына, когда тот гулял с бабушкой. По данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении человека.

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Комментарии
35
VKuser174198221
54 минуты
Почему- то никто не интересуется мнением ребёнка.....он просто вещь, которую нужно вернуть себе, чтобы потешить своё ЭГО....
280250570
24 минуты
если человек натянул на свои плечи прямоугольные кускочки вырезанного картона, то с какого я должен его уважать? Если человек тянет руки к твоему ребенку, то ему еще повезло, что его просто оттолкнули, а не отрубили грабли под корень.
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