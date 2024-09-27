Актера Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

Актер театра и кино Роман Мадянов похоронен на кладбище в селе Малахова, об этом 27 сентября пишет MSK1.RU. Могила покойного усыпана цветами, рядом стоят венки от близких и однокурсников.

Чуть раньше прощание с артистом проходило в храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах сегодня днем. Около трех часов дня гроб с телом Романа Мадянова опустили в землю. Траурная процессия проходила на кладбище в Малахово, где неподалеку жил умерший. Первыми к могиле подошли жена Наталья и сын Роман, затем смогли попрощаться его близкие и друзья.