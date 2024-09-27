Актера Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

Актер театра и кино Роман Мадянов похоронен на кладбище в селе Малахова, об этом 27 сентября пишет MSK1.RU. Могила покойного усыпана цветами, рядом стоят венки от близких и однокурсников.
Чуть раньше прощание с артистом проходило в храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах сегодня днем. Около трех часов дня гроб с телом Романа Мадянова опустили в землю. Траурная процессия проходила на кладбище в Малахово, где неподалеку жил умерший. Первыми к могиле подошли жена Наталья и сын Роман, затем смогли попрощаться его близкие и друзья.
На церемонии прощания были замечены актеры Мария Аронова, Сергей Гармаш и Федор Добронравов.
«Сцена и камера — это была его жизнь, его работа. И он не мог без этого жить. он до самого конца продолжал съемки и искренне скучал по сцене»,
— рассказал Роман Мадянов-младший.
Роману Мадянову было 62 года. В 1984 году он закончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — ГИТИС), после чего работал в Московском театре имени Владимира Маяковского. В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма «Перевод с английского» и с тех пор успел сыграть множество запоминающихся ролей в фильмах и сериалах. Одна из запоминающихся его ролей — подполковник Колобков из сериала «Солдаты». Он скончался