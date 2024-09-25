Екатерина Стриженова сообщила о смерти актера Романа Мадянова

«Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел», — пишет Стриженова, отмечая, что ей тяжело принять эту новость.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза. После окончания ГИТИСа был зачислен в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, в котором проработал более двадцати лет.



В кино Роман Мадянов дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма «Перевод с английского». Затем сыграл главную роль в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (1973) по мотивам романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».



Всего актер сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди них «Орел и решка» (1995), «Досье детектива Дубровского» (1999), «Женщин обижать не рекомендуется» (1999), «Убойная сила» (2000–2005), «Марш Турецкого» (2000), «Гражданин начальник» (2001), «Дальнобойщики» (2001), «Участок» (2003), «Бедная Настя» (2003–2004), «Дети Арбата» (2004), «Солдаты» (2004–2007), «Есенин» (2005), «12» (2007), «Исаев» (2009), «Каникулы строгого режима» (2009), «Легенда № 17» (2012), «Мосгаз» (2012), «Левиафан» (2014), «Инквизитор» (2014), «Великая» (2015), «Зулейха открывает глаза» (2019), «Подольские курсанты» (2020), «Угрюм-река» (2020) и другие. Заслуженный артист Российской Федерации. Обладатель премий «Золотой орел» (2007, 2014), лауреат премии «Ника» (2008, 2009, 2011, 2014).



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