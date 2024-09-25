Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Виртуальный «Подорожник»
«Последний день Помпеи»
Дикий, дикий Тони Деанджело
Промышленный Петербург
Кино для школьников
Убил, потому что любил
Налог на электромобили
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Екатерина Стриженова сообщила о смерти актера Романа Мадянова

Екатерина Стриженова сообщила о смерти актера Романа Мадянова

26 565
FONTANKA
www.fontanka.ru
Читать в приложении
Открыть

Актер Роман Мадянов скончался в Москве на 63-м году жизни. Об этом 25 сентября в телеграм-канале сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел», — пишет Стриженова, отмечая, что ей тяжело принять эту новость.

Причина смерти заслуженного артиста России не указана. Известно, что в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС), мастерскую Оскара Ремеза. После окончания ГИТИСа был зачислен в штат Московского театра имени Владимира Маяковского, в котором проработал более двадцати лет.

В кино Роман Мадянов дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма «Перевод с английского». Затем сыграл главную роль в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий» (1973) по мотивам романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна».

Всего актер сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди них «Орел и решка» (1995), «Досье детектива Дубровского» (1999), «Женщин обижать не рекомендуется» (1999), «Убойная сила» (2000–2005), «Марш Турецкого» (2000), «Гражданин начальник» (2001), «Дальнобойщики» (2001), «Участок» (2003), «Бедная Настя» (2003–2004), «Дети Арбата» (2004), «Солдаты» (2004–2007), «Есенин» (2005), «12» (2007), «Исаев» (2009), «Каникулы строгого режима» (2009), «Легенда № 17» (2012), «Мосгаз» (2012), «Левиафан» (2014), «Инквизитор» (2014), «Великая» (2015), «Зулейха открывает глаза» (2019), «Подольские курсанты» (2020), «Угрюм-река» (2020) и другие. Заслуженный артист Российской Федерации. Обладатель премий «Золотой орел» (2007, 2014), лауреат премии «Ника» (2008, 2009, 2011, 2014).

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD41
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
Новости компаний
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
Новости компаний
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 сентября, 15:55
«ПСК Эксперт» Новая квартира vs. ремонт, депозит или вообще старая?
25 сентября, 15:40
БСПБ представляет цифровой сервис по исправлению ошибок в кредитной истории — «Кредитный помощник»
25 сентября, 14:20
Ящеры, дельфины и путешествие во времени: где в Краснодарском крае, где будет интересно детям и взрослым
25 сентября, 13:15
ГК «А101» позаботится о тех, кто планирует пополнение семейства
24 сентября, 17:50
Группа Аквилон выводит на рынок Петербурга новый бизнес-центр
24 сентября, 16:20
«Грузовичкоф» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Университетом «Синергия»
24 сентября, 14:45
Холдинг Setl Group запустил собственную тендерную площадку
24 сентября, 14:25
Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича
24 сентября, 13:25
Жилье для петербургских айтишников: ГК "Едино" представляет ЖК «ЛесART»
24 сентября, 11:06
Сбер: с начала года предприниматели малого бизнеса Северо-Запада получили 56 млрд рублей онлайн
23 сентября, 17:25
Ипотечная суббота от Банка «Санкт-Петербург»
23 сентября, 14:20