«Замечательный актер, великолепный человек». В Подмосковье прощаются со звездой сериала «Солдаты» Романом Мадяновым

В подмосковных Бронницах провожают в последний путь актера Романа Мадянова, прославившегося в том числе благодаря роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты». Церемония прощания проходит в храме Архангела Михаила.

«Фонтанка» вспоминала о лучших ролях артиста . Минувшей весной в прессе появилась информация о неизлечимой болезни актера.

«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — писала актриса Екатерина Стриженова, сообщившая о кончине Мадянова 25 сентября.

«Как режиссер я родился в том числе и благодаря ему, он в меня поверил. За что, конечно, я ему благодарен и буду благодарен. Этот человек — светлый портал в моей жизни», — заявил Михаил Горевой, московский режиссер, в спектакле «Люди и мыши» которого играл Роман Мадянов.

Проститься с Мадяновым, ушедшим из жизни в среду, пришли также артисты Мария Аронова, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и многие другие.

Актер Марат Башаров был близким другом Романа Мадянова. Он назвал покойного великим человеком, актером, папой и коллегой. «Буквально за несколько дней мы созванивались с Романом Сергеевичем по видеосвязи, и мы с Ромой договорились, что через пару дней едем на рыбалку на Оку», — отметил Башаров. Через четыре дня артист скончался.

Актер Театра на Таганке Александр Баринов рассказал , что Мадянов никогда не жаловался на свое здоровье, а по поводу приема таблеток шутил, что у него такой «ужин».

«Так неожиданно для всех. Как будто кусочек меня оторвали, потому что очень многое было с ним связано. Ромочка — замечательный актер, великолепный человек, потрясающей доброты. Очень жалко, что его не стало. Я очень переживаю», — рассказал журналистам артист Борис Щербаков.

Проститься с Мадяновым приехали близкие и коллеги по цеху.

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