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Общество «Замечательный актер, великолепный человек». В Подмосковье прощаются со звездой сериала «Солдаты» Романом Мадяновым

«Замечательный актер, великолепный человек». В Подмосковье прощаются со звездой сериала «Солдаты» Романом Мадяновым

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6 комментариев

В подмосковных Бронницах провожают в последний путь актера Романа Мадянова, прославившегося в том числе благодаря роли подполковника Колобкова в сериале «Солдаты». Церемония прощания проходит в храме Архангела Михаила.

Проститься с Мадяновым приехали близкие и коллеги по цеху.


«Так неожиданно для всех. Как будто кусочек меня оторвали, потому что очень многое было с ним связано. Ромочка — замечательный актер, великолепный человек, потрясающей доброты. Очень жалко, что его не стало. Я очень переживаю», — рассказал журналистам артист Борис Щербаков.




Актер Театра на Таганке Александр Баринов рассказал, что Мадянов никогда не жаловался на свое здоровье, а по поводу приема таблеток шутил, что у него такой «ужин».




Актер Марат Башаров был близким другом Романа Мадянова. Он назвал покойного великим человеком, актером, папой и коллегой. «Буквально за несколько дней мы созванивались с Романом Сергеевичем по видеосвязи, и мы с Ромой договорились, что через пару дней едем на рыбалку на Оку», — отметил Башаров. Через четыре дня артист скончался.





Проститься с Мадяновым, ушедшим из жизни в среду, пришли также артисты Мария Аронова, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и многие другие.





«Как режиссер я родился в том числе и благодаря ему, он в меня поверил. За что, конечно, я ему благодарен и буду благодарен. Этот человек — светлый портал в моей жизни», — заявил Михаил Горевой, московский режиссер, в спектакле «Люди и мыши» которого играл Роман Мадянов.


«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — писала актриса Екатерина Стриженова, сообщившая о кончине Мадянова 25 сентября.


«Фонтанка» вспоминала о лучших ролях артиста. Минувшей весной в прессе появилась информация о неизлечимой болезни актера.

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Комментарии
6
Ankor
2 часа
Очень хороший актёр. Жаль, что так рано ушёл...
261860121
2 часа
Как жаль, что "Ф" считает, что Мадянов прославился благодаря "Солдатам", а скажем не "Жили-были".
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