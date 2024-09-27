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Происшествия Очевидцы сообщают о прорыве трубы около детской поликлиники в Купчино

Очевидцы сообщают о прорыве трубы около детской поликлиники в Купчино

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На улице Будапештская около детского поликлинического отделения №43 днем 27 сентября прорвало трубу, сообщают очевидцы.

Примерно в 13 часов около здания из-под земли пошел пар. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В начале июля на Будапештской около дома №66 забил фонтан высотой в несколько этажей. Когда участок готовили к началу ремонтных работ, было выявлено технологическое нарушение.

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