Очевидцы сообщают о прорыве трубы около детской поликлиники в Купчино

Примерно в 13 часов около здания из-под земли пошел пар. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В начале июля на Будапештской около дома №66 забил фонтан высотой в несколько этажей. Когда участок готовили к началу ремонтных работ, было выявлено технологическое нарушение.

