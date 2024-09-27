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    Каршеринг пропахал газон у Арки Победы в Красном Селе. Ночной «полет» попал на камеру

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    «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

    Пустая дорога не гарантирует отсутствие ДТП, если хорошо разогнаться. Наглядный случай засняла камера видеонаблюдения в Красносельском районе Петербурга ночью 27 сентября.

    Авария произошла около 4 часов утра на площади Воинской Славы в Красном Селе. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» видно, как водитель каршеринга заходит на круговое движение, но не вписывается в поворот. Машина протаранила кусты, проскочила тротуар и вылетела на газон.

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo выбрал скорость, которая не обеспечивала постоянный контроль за движением автомобиля, вовремя не затормозил и наехал на бордюрный камень. Авария обошлась без пострадавших. Досталось только машине и зеленым насаждениям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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