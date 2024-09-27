Столичный суд арестовал обвиняемого в мошенничестве при выполнении госконтрактов Минобороны

Тверской суд Москвы арестовал Владимира Иванова, которому вменяется мошенничество при выполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны РФ. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Из документов следует, что Иванов был задержан еще 30 июля. Сумма ущерба на данный момент неизвестна.
«Ему инкриминируется хищение путем мошенничества денег, выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд Министерства обороны РФ», — сказано в материалах дела.
По данным информагентства, Иванов содержится под стражей с начала августа. Его адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защита сообщала, что у Владимира Иванова двое маленьких детей. Помимо этого у мужчины есть инвалидность. Суд оставил свое решение без изменений. «Постановление Тверского районного суда <...> оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — цитирует документ РИА Новости.
РБК отмечает, что это повторный арест Владимира Иванова, так как жалоба защиты была отклонена. Адвокаты утверждали, что «отсутствуют доказательства события преступления и причастности [Иванова] к нему».
С 2022 года Иванов находится под санкциями США как лицо, связанное с ООО «Радиоавтоматика». По данным СПАРК, он в 2017 году владел 50 % московской компании «Радиоавтоматика», затем эта доля была передана другим лицам.
В начале сентября были арестованы два бывших сотрудника Минобороны. По версии следствия, Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин могли получить крупные взятки в процессе реализации госконтрактов.