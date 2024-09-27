Столичный суд арестовал обвиняемого в мошенничестве при выполнении госконтрактов Минобороны

Тверской суд Москвы арестовал Владимира Иванова, которому вменяется мошенничество при выполнении госконтрактов для нужд Министерства обороны РФ. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.



Из документов следует, что Иванов был задержан еще 30 июля. Сумма ущерба на данный момент неизвестна.



«Ему инкриминируется хищение путем мошенничества денег, выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд Министерства обороны РФ», — сказано в материалах дела.



По данным информагентства, Иванов содержится под стражей с начала августа. Его адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Защита сообщала, что у Владимира Иванова двое маленьких детей. Помимо этого у мужчины есть инвалидность. Суд оставил свое решение без изменений. «Постановление Тверского районного суда <...> оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — цитирует документ РИА Новости.

