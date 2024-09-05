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Общество Еще два экс-сотрудника Минобороны РФ арестованы по подозрению в получении крупной взятки

Еще два экс-сотрудника Минобороны РФ арестованы по подозрению в получении крупной взятки

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7 комментариев

В Москве расследуется дело двух бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина. Подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере избрали меру пресечения, сообщается в четверг, 5 сентября, в telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Начальника отдела комплексных межвидовых исследований в области разработки оружия на новых физических принципах полковника запаса Чекмазова взяли под стражу. Его заместителя Дмитрия Фомина отправили под домашний арест.

Известно, что в 2016 и 2022 годах между управлением, в котором работали Чекмазов и Фомин, и АО «Оборонтест» было заключено два госконтракта на 1,5 миллиарда рублей. По ним требовалось выполнение опытно-конструкторских работ для Минобороны РФ. По версии следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024 года полковники получили взятку в размере 7 млн 710 тыс. руб. от замдиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева. За эти деньги Чекмазов и Фомин пообещали беспрепятственно принимать этапы работ по госконтракту, не находить в работе нарушений и помогать по службе. Теперь мужчинам грозит до 15 лет колонии.

«Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации», — пишет telegram-канал военных следственных органов СК РФ.


Это далеко не первое уголовное дело в Минобороны РФ. Этим летом за мошенничество был арестован экс замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, за взятки взят под стражу бывший начальник вещевого управления военного ведомства Владимир Демчик. Также были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Кроме того, было предъявлено обвинение бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову.

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Комментарии
7
ДЕД
5 сентября 2024, 14:42
Гы... Кучно пошло.
Koma2024
5 сентября 2024, 14:35
"Ведь воруют! Много воруют!" к/ф "Берегись автомобиля", 1966г
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