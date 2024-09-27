Автобус Кировск — Петербург сгорел до остова у Ладожского моста

Пассажирский автобус полностью сгорел во Всеволожском районе Ленобласти утром 27 сентября. Выйти на линию он не успел.
В 6:05 пятницы в экстренные службы поступило сообщение о горящем транспортном средстве на 37-м километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от Ладожского моста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. На место выехали дежурные смены 101-й и 102-й пожарных частей в составе двух машин и восьми человек. В 6:45 пожар потушили. Обошлось без пострадавших.
Как сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию, горел крупный автобус маршрута Кировск — Петербург. Пламя охватило его по всей площади, оставив лишь обгоревший остов. В момент возгорания в салоне был только водитель. По предварительной информации, он ехал из парка, чтобы заступить на линию.
Причины пожара устанавливаются.