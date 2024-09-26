«Не везде можно проложить». В Смольном объяснили, почему велодорожки в Петербурге ведут «в никуда»

В Петербурге не везде можно проложить велосипедные маршруты, поскольку в городе много подземных коммуникаций, поверх которых создавать такие элементы дорожкой инфраструктуры запрещено. Об этом 26 сентября во время встречи с курьерами служб доставок сообщил зампред городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Один из участников встречи обратил внимание на то, что в Петербурге «много велодорожек ведут из никуда в никуда». Он спросил, планирует ли город объединить эти дорожки в единые замкнутые веломаршруты.

Отвечая на вопрос Ваньчков отметил, что на это можно посмотреть с двух сторон. В первом случае велосипед (или средство индивидуальной мобильности) выступает транспортом первой и последней мили. К примеру, когда пользователь начинает путь от дома и заканчивает на парковке у ближайшей станции метро. Вторая доля случаев связана с более длительными по времени и расстоянию маршрутами, но создать такие можно не везде, исходя из особенностей среды.

«[При создании велодорожек] в первую очередь мы, конечно, будем идти по логике замкнутости маршрута - то есть [он будет вести] из точки А в точку Б. Чтобы была какая-то логика: либо жилой комплекс - метрополитен, либо если это рекреационный маршрут - в пределах парка, и так далее, - сказал зампред комитета. - Мы будем завершать те кусочки маршрутов, которые созданы сейчас, пытаясь довести их до какой-то конечной точки».

Сложности, которые возникают с прокладыванием маршрутов в определенных местах, связаны, например, с большим количеством подземных сетей и коммуникаций. «Там, где они лежат, не везде, к сожалению, можно сверху создать велодорожку. Это требование различных государственных органов. Поэтому приходится все искривлять, менять, частично проводить через улично-дорожную сеть», - объяснил Ваньчков.