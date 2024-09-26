Смольный обратился в Росреестр, чтобы упростить процедуру получения компенсации за утерянное жилье беженцами из ДНР и ЛНР

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

Беженцы из Мариуполя, которые приехали в Петербург и хотят получить компенсацию за утерянное жилье, вынуждены ездить обратно домой, чтобы очно подавать документы для перерегистрации. Смольный обратился в Росреестр, чтобы организовать в Петербурге удаленную подачу документов. Это следует из ответа вице-губернатора Станислава Казарина на обращение депутата Заксобрания от «Яблока» Бориса Вишневского*, опубликованное в телеграм-канале парламентария 26 сентября.



Парламентарий ссылается на информацию центра помощи «Гумсклад», согласно которой люди, приехавшие из Мариуполя в Петербург, вынуждены ездить обратно в Мариуполь, чтобы подавать в Росреестр документы, необходимые для получения компенсации за утерянное жилье.



Как отмечает депутат, необходимость для беженцев ездить домой требует временных и денежных затрат, которых можно избежать, если организовать подачу документов в Петербурге.



Чиновник ответил, что «с учетом высокой социальной важности» вопроса было направлено обращение в управление Росреестра для проработки возможности организации подачи документов по услугам, связанным с недвижимостью в ДНР и ЛНР, через МФЦ в Петербурге.

