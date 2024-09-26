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Город Общество Супруги из Петербурга незаконно зарегистрировали в своих хостелах 900 мигрантов за два года. Их бизнес завершился уголовным делом

Супруги из Петербурга незаконно зарегистрировали в своих хостелах 900 мигрантов за два года. Их бизнес завершился уголовным делом

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11 комментариев

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали двоих владельцев сети хостелов, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом 26 сентября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее сведениям, владельцами были супруги, которые содержали пять недорогих гостиниц в различных районах города. Там они, как утверждается, массово регистрировали мигрантов-нелегалов из среднеазиатских государств, работавших преимущественно на стройках и в хостелах фактически не проживавших.

«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию для постановки иностранцев на миграционный учет», — сообщает Волк. Таким образом с 2023 года супруги легализовали не менее 900 приезжих. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее полиция задержала другую предприимчивую супружескую пару и их подельников из деревни Клопицы в Ленобласти, которые также занимались нелегальной миграцией: 45-летняя женщина и 51-летний мужчина открыли хостел в нежилом помещении в Волхове, где массово регистрировали иностранных граждан.

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Комментарии
11
Snow*
32 минуты
а то что некие енералы МВД и ФТС с фамилиями Волк и Золотницкий незаконно заняли 3 га земли в Одинцовском районе и выстроили там небольшой замок, нет случайно информации?
VKuser174198221
53 минуты
Сами они- никого зарегистрировать не могли по определению.....
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