Супруги из Петербурга незаконно зарегистрировали в своих хостелах 900 мигрантов за два года. Их бизнес завершился уголовным делом

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали двоих владельцев сети хостелов, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом 26 сентября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее сведениям, владельцами были супруги, которые содержали пять недорогих гостиниц в различных районах города. Там они, как утверждается, массово регистрировали мигрантов-нелегалов из среднеазиатских государств, работавших преимущественно на стройках и в хостелах фактически не проживавших.

Источник: Ирина Волк, официальный представитель МВД

«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию для постановки иностранцев на миграционный учет», — сообщает Волк. Таким образом с 2023 года супруги легализовали не менее 900 приезжих. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.



Ранее полиция задержала другую предприимчивую супружескую пару и их подельников из деревни Клопицы в Ленобласти, которые также занимались нелегальной миграцией: 45-летняя женщина и 51-летний мужчина открыли хостел в нежилом помещении в Волхове, где массово регистрировали иностранных граждан.