Супруги из деревни в Ленобласти устроили бизнес на мигрантах. За ними пришли из Центра «Э»

Полиция задержала супружескую пару и их подельников из деревни Клопицы в Ленобласти, которые занимались нелегальной миграцией. 45-летняя женщина и 51-летний мужчина начали свою деятельность в мае 2022 года, когда родственница женщины открыла хостел в нежилом помещении в Волхове. Супруги массово регистрировали иностранных граждан по этому адресу, хотя те фактически там не жили, сообщает 24 июля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

После того, как в феврале 2023 года хостел закрылся из-за выявленных нарушений, пара не растерялась и уже через месяц открыла новое заведение под другим названием. Этот хостел работал до октября 2023 года, после чего пара снова решила «переименоваться» и искать новое юридическое лицо, чтобы избежать внимания полиции. Следующее открытие было назначено на август 2024 года, но правоохранители помешали этим планам.

Дочь подозреваемого от первого брака также зарегистрировала свою фирму и открыла еще один хостел в Волосовском районе, где также проводилась фиктивная регистрация мигрантов. За время своей деятельности супруги легализовали более 4 тысяч иностранных граждан, за свои услуги они брали около 7000 рублей с каждого.

Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). В ходе операции 23 июля полицейские задержали участников группы и провели обыски, изъяв компьютеры и документы с доказательствами. Вопрос о мере пресечения для задержанных сейчас решается, а расследование продолжается для выявления других соучастников их преступной деятельности.

По данным «Фонтанки», речь идет о шести задержанных, четверо из которых проходят в качестве свидетелей. Это 22-летняя дочь мужчины от первого брака, 36-летняя свояченица (сестра жены), которым была отведена роль номинальных директоров юридических лиц, а также 43-летний петербуржец и 50-летний житель Волосово.