Беспилотник долетел до Орловской области

В Орловской области ночью 26 сентября отражали воздушную атаку.
«Над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил в своем канале губернатор региона Андрей Клычков.
Информации о последствиях не приводится.
Минобороны в своем утреннем отчете называло только три региона, где отражали атаки БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области.
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