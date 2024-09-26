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Происшествия Беспилотник долетел до Орловской области

Беспилотник долетел до Орловской области

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6 комментариев

В Орловской области ночью 26 сентября отражали воздушную атаку.

«Над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил в своем канале губернатор региона Андрей Клычков.

Информации о последствиях не приводится.

Минобороны в своем утреннем отчете называло только три региона, где отражали атаки БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области.

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Комментарии
6
iigaza
1 час
Так понимаю, у главкома свой, персональный интернет исключительно с отличными новостями.
GRAY
1 час
А не из соседней Курской области он был запущен? Когда уже Курскую и соседнюю -Харьковскую область, зачистят?
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