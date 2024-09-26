Беспилотник долетел до Орловской области

В Орловской области ночью 26 сентября отражали воздушную атаку.

«Над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщил в своем канале губернатор региона Андрей Клычков.

Информации о последствиях не приводится.

Минобороны в своем утреннем отчете называло только три региона, где отражали атаки БПЛА: Белгородская, Курская и Брянская области.