БПЛА ночью перехвачены в трёх регионах

Минобороны, как обычно по утрам, отчитывается об отражении вражеских атак ночью 26 сентября. Дежурные силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над Белгородской областью, один над Курской и два — над Брянской.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью объявлял ракетную опасность. Информации о последствиях нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале также пока не рассказывает о последствиях. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении одного беспилотника. «Пострадавших и разрушений нет», — написал он.