ФАС пошла за молоком. Производители отчитаются перед службой о ценах и их росте

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у крупнейших производителей молочной продукции информацию о ценах на питьевое молоко. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба антимонопольного органа.



Предприятия должны будут предоставить данные об оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продукции за период с января по август 2024 года. Если в них будет прослеживаться рост цен, компаниям нужно будет объяснить его причины.

ФАС проанализирует данные и примет меры в случае необоснованного роста цен.

Как следует из данных Росстата, с 17 по 23 сентября пастеризованное молоко в стране выросло в цене на 0,5 %, с начала года — на 8,3 %. В опубликованном сегодня ЦБ резюме обсуждения ключевой ставки по итогам решения 13 сентября отмечается, что товары-маркеры, такие как молоко и бензин, последние месяцы дорожали высокими темпами, что могло отразиться на инфляционных ожиданиях граждан, поскольку они чувствительны к росту цен на отдельные товары.