Овощи вывозят. Инфляция замедлилась до 8,6 процента

Инфляция в России за период с 17 по 23 сентября замедлилась с 0,1 % до 0,06 %. Годовой рост цен снизился с 8,74 % до 8,59 %, следует из данных Росстата и Минэкономразвития, опубликованных 25 сентября.



Среди продуктов за неделю больше всего подорожали сливочное масло (+1,3 %), помидоры (+1,2 %), сметана (+1 %). Продолжает значительно дешеветь плодоовощная продукция: капуста (-6,5 %), картофель (-3,9 %), морковь (-3,1 %), свекла (-2,5 %), лук репчатый (-2 %) и яблоки (-1,9 %).

В категории непродовольственных товаров больше всего выросли цены на лекарство «Эргоферон» (+1,2 %) и смартфоны (+1,1 %). Снижение цен в размере до 0,3 п. п. показали стиральные порошки, предметы гигиены, пылесосы, ДСП и телевизоры.