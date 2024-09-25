Непрофессиональный разговор. Что в школах Петербурга думают об идее Мединского о «спрессованном» школьном образовании

Фото: ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков Поделиться Поделиться





Идею «спрессовать» продолжительность среднего образования и отказаться от «роскоши» учиться 11 лет, которую накануне озвучил помощник президента Владимир Мединский, учителя петербургских школ восприняли бурно и неоднозначно. Одни к идее получать готового специалиста в 21 год отнеслись с энтузиазмом. Другие отметили, что решение проблемы нехватки этих самых специалистов здесь и сейчас лежит совершенно в другой плоскости. Некоторые и вовсе не поняли, какой вектор хотел заложить государственный деятель.

Что сказал Мединский

Мнение о сокращении времени на обучение ради более ранней профориентации председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента Владимир Мединский высказал на встрече с региональным активом РВИО и молодежью в Мурманске в рамках проекта «Арктический диалог».

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее», — цитирует его ТАСС.



Что хотел сказать Мединский

На самом деле Мединский говорил не о том, чтобы умять 11-летнюю среднеобразовательную школьную программу в более сжатые рамки и учиться как-то побыстрее, а о том, чтобы начинать профориентацию с раннего школьного возраста, говорит директор лицея № 369 Константин Тхостов. Как раз об этом в своем послании к Федеральному собранию в начале 2024 года говорил президент Путин. Правда, речь главы государства была о шестиклассниках, но даже третьеклассников сложно вытащить из современных школьных лабораторий, говорит Тхостов, и поэтому ранняя профориентация должна давать свои результаты. В качестве примера он привел опыт лицея № 369, которым могут воспользоваться школы других регионов: ребята по окончании 10-го класса получают подтвержденные документами первые рабочие профессии лаборанта химического анализа, крайне востребованного в химпроизводстве.



— Родина заинтересована в квалифицированных рабочих, туда ребята могут уходить после второй ступени (то есть по окончании 9-го класса, сразу со школьной скамьи). Сейчас очень важно, чтобы специалитет как можно быстрее стал нормой сегодняшнего дня. Потому что если они возьмут три года на раскачку, а потом еще пять лет специалитета, я боюсь, что мы не сможем восемь лет еще протянуть на тех ресурсах, которые сейчас и так сведены практически к нулю, — считает Константин Тхостов.

В условиях кадрового голода на предприятиях нужно совмещать третью ступень (10–11-й класс) со специалитетом, полагает он.



— Не секрет, что в высших учебных заведениях первые два года отводятся на общеобразовательные дисциплины. Их вполне можно совместить с обучением ребенка на третьей ступени. А дальше, сдав единый государственный экзамен как квалификационный, продолжить трехгодичное обучение уже по конкретным специальностям с получением в финале документа о высшем образовании. То есть мы получим готового специалиста в 20−21 год. В 21-м веке все гораздо быстрее, чем 10−20 лет тому назад, — отмечает он.

Все это уже было



Сейчас школьники учатся 11 лет, и это, как и идея Мединского, не новелла. В 1958 году, когда надо было поднимать страну из руин и запускать в космос ракеты, с подачи Хрущева в СССР ввели профессиональную подготовку. Оборудовали станками специальные производственные классы, отвели на обучение один день в неделю и еще месяц — на производственную практику, а школьную программу в третьей ступени вместо двух лет растянули на три года, добавив 11-й класс.



Доподлинно установить сроки, на которые был рассчитан эксперимент, сейчас вряд ли удастся, но фактически его свернули в 1964 году. Одной из возможных причин его столь стремительного завершения стал неудовлетворительный результат — восьмиклассники, которые не захотели терять год, массово хлынули в вечерние школы. Случился и коллапс с двойным конкурсом в вузы — весной 1966 года одновременно выпустились старые одиннадцатые и новые десятые.



И четыре класса в начальной школе тоже уже было — аккурат до реформы 1969 года, когда их волевым решением сократили до трех.

В приказном порядке получится загубленная идея

В основу триумфального возвращения 11-го класса в школьную программу легла закрепившаяся тенденция профессионализации. В 1987 году провели новую реформу, 11-летнее образование вернули, снова воткнув четвертый класс в начальную школу, а все остальные классы сдвинули на год вперед. Какое-то время, впрочем, можно было выбирать, по «сколькилетней» программе учиться, и те, кто выбрал 10-летку, при переходе в среднюю школу перепрыгивали из третьего класса сразу в пятый. Трехлетняя начальная школа полностью ушла в небытие в 2001 году.

Возможно, сокращение учебной программы до 10 лет поможет немного решить проблему нехватки учителей, нехватки школьных зданий, считает директор физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. Но это пока лишь теория.



— Каждый человек имеет право размышлять в пространство. Никаких законодательных решений не принято, и дело это далекого будущего, — говорит он

В идее интегрировать профессиональное образование в школьное нет ничего нового, говорит Пратусевич. Ее реализуют в 120 школах Петербурга, которые получили лаборатории профессионального обучения.

— Дети на базе этой лаборатории вместе с партнерами получают первую профессию. У нас в школе — профессию лаборанта химического анализа, и при желании могут работать в лаборатории. На федеральной территории «Сириус» начался эксперимент интегрированной программы — 10-классники уже зачислены в списочный состав университета и после 11-го класса плавно перетекут в вуз, и специалитет у них займет пять лет, включая среднее образование. В принципе, любую идею можно развить, но очевидно, что если все школы в приказном порядке заставят это делать, то это будет загубленная идея — не у всех школ достаточная материально-техническая и кадровая база, — считает он.



И вовсе не факт, что, отдав предпочтение какой-то профессии в школе, выпускник не передумает и не выберет другую специальность. «У нас и в 18 лет, выходя из школы, мечутся», — отмечает Пратусевич.

«Математика и физика будут для них вообще какой-то космос»

Одной из идей, которую преследовал переход к 11-летней образовательной программе, была возможность разгрузить рабочую неделю и перейти с шестидневки к пятидневке. В итоге, со всеми внеурочными занятиями и углубленным изучением разных предметов в лицеях и гимназиях, школьная программа стала настолько избыточной, что в пятидневную неделю перестала помещаться и в 10-летнюю программу ее обратно не втиснуть. Однако очередная реформа школьного образования приведет к тому, что совсем недавно отлаженную систему придется снова перекраивать.

— Мы только встали на рельсы ФГОСов (Федеральные государственные образовательные стандарты. — Прим. ред.), обучили всех, у нас уже есть четкие федеральные образовательные программы, которые устаканились во всей стране. Это нужно опять менять программы, их сокращать и впихивать, вы даже не представляете, какой это колоссальный труд, — говорит директор частной школы «Гран» Роман Мохов.



Кроме того, если подрезать школьную программу, далеко не факт, что удастся получить ожидаемую обученность, считает он.

— Каждый год приходит все больше детей с особенностями здоровья, которые не могут воспринимать общую образовательную программу. «Началка» у нас очень примитивная. И если мы её будем ещё сокращать по времени, то дети уйдут в пятый класс совсем неподготовленными. Математика, физика будут для них вообще какой-то космос. Я боюсь, что, сократив программу на год, мы получим выпускников, которые в итоге будут не подготовлены в принципе. Глобальная проблема в том, что выпускники 11-го класса, к сожалению, не понимают, чем они будут заниматься, как это было 20 лет назад. И это при том, что система профориентации включена в образовательный процесс. Они инфантильны и морально не готовы. Поэтому никто не понимает, что Мединский имел в виду и что с этим делать. Он много чего говорит, но в итоге никак не может определить, в каком направлении двигаться, — отмечает Мохов.



«Правильная постановка вопроса должна быть иная»

— Главное, что меня смутило, это то, что Мединский сказал, что это мировой тренд. Никаких мировых трендов уже нет. В Германии, например, средняя образовательная школа рассчитана на 12 лет. Срок обучения связан не столько со сроками освоения программ, сколько с нормативным сроком вхождения в совершеннолетие. У нас это 18 лет. Если в стране в 21 год совершеннолетие, значит, там учиться могут до двадцати одного. Во многом это социальная функция образовательной системы, — считает замдиректора школы № 564 и руководитель городского родительского комитета Михаил Богданов.

Решение проблемы с нехваткой рабочих специальностей лежит несколько в иной плоскости, чем ранняя профориентация в школе. И речь идет не только о «синих воротничках». Не хватает медсестер, учителей, младшего научного персонала, и в ученые никто не идет, потому что на аспирантскую зарплату никто не выживет. И правильная постановка вопроса, считает Богданов, была бы иная:



— Почему у нас дети, получив образование, не идут по специальности? Почему специалистов не хватает и чего не хватает, чтобы ребята в эти специальности пошли? И как нужно сделать так, чтобы они туда пошли? Просто так огульно говорить, что надо учиться меньше или сокращать сроки обучения, на мой взгляд, это непрофессиональный разговор. Правильнее было бы обратиться к профессиональному сообществу и спросить, что сделать для того, чтобы эту проблему решить. А дальше нужно считать деньги и смотреть, за какие сроки это удастся сделать.

