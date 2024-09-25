Зеленский заявил, что все тепловые электростанции на Украине уничтожены

Все тепловые электростанции и значительная часть гидроэнергетических мощностей на Украине уже уничтожены. Об этом 25 сентября заявил Владимир Зеленский на выступлении в Генассамблее ООН.



«По состоянию на сегодняшний день уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — приводит его слова РИА Новости.



О том, что Украина лишилась половины энергетической инфраструктуры, или порядка 9 ГВт мощностей, ранее заявляла Еврокомиссия, которая указывала, что зимой население рискует остаться без воды и отопления. Об этом же в июне говорил и министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, электроэнергии не хватит, чтобы пережить зиму, а импорт энергии не может покрыть дефицит.

