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    Зеленский заявил, что все тепловые электростанции на Украине уничтожены

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    Все тепловые электростанции и значительная часть гидроэнергетических мощностей на Украине уже уничтожены. Об этом 25 сентября заявил Владимир Зеленский на выступлении в Генассамблее ООН.

    «По состоянию на сегодняшний день уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — приводит его слова РИА Новости.

    О том, что Украина лишилась половины энергетической инфраструктуры, или порядка 9 ГВт мощностей, ранее заявляла Еврокомиссия, которая указывала, что зимой население рискует остаться без воды и отопления. Об этом же в июне говорил и министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, электроэнергии не хватит, чтобы пережить зиму, а импорт энергии не может покрыть дефицит.

    Евросоюз объявил, что выделит Украине 40 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры, электроэнергию, отопление и жилье.

    Удары по украинской инфраструктуре, объектам оборонной промышленности, военного управления и связи ВС РФ наносят с октября 2022 года. В конце августа Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине. По информации ведомства, были поражены электроподстанции в девяти областях, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Для стабилизации системы «Укрэнерго» пришлось начать экстренные отключения по всей стране.

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