Еврокомиссия выделит Украине 40 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры

Еврокомиссия увеличивает объемы гуманитарной помощи для Украины. Об этом 6 сентября заявила в своих соцсетях глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз выделит Украине новый пакет помощи на ремонт энергетической инфраструктуры, электроэнергию, отопление и жилье. Сумма составит 40 миллионов евро. «Скоро похолодает, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам», — написала глава Еврокомиссии.
В конце августа Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине. По информации ведомства, были поражены электроподстанции в девяти областях, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Для стабилизации системы «Укрэнерго» пришлось начать экстренные отключения по всей стране.
Урсула фон дер Ляйен в июле была избрана председателем Еврокомиссии на второй срок. Ее полномочия продлятся до 2029 года.