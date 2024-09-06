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    Еврокомиссия выделит Украине 40 млн евро на ремонт энергетической инфраструктуры

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    Еврокомиссия увеличивает объемы гуманитарной помощи для Украины. Об этом 6 сентября заявила в своих соцсетях глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз выделит Украине новый пакет помощи на ремонт энергетической инфраструктуры, электроэнергию, отопление и жилье. Сумма составит 40 миллионов евро. «Скоро похолодает, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам», — написала глава Еврокомиссии.

    В конце августа Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине. По информации ведомства, были поражены электроподстанции в девяти областях, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса. Для стабилизации системы «Укрэнерго» пришлось начать экстренные отключения по всей стране.

    Урсула фон дер Ляйен в июле была избрана председателем Еврокомиссии на второй срок. Ее полномочия продлятся до 2029 года.

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    ЕврокомиссияУкраинаУрсула фон дер Ляйен
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