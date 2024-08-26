Минобороны рассказало, куда пришелся массированный удар 26 августа по территории Украины

В понедельник, 26 августа, ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Как сообщила пресс-служба, поражены электроподстанции на территории девяти областей.
«Объектами стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — заявили в ведомстве.
Кроме того, нанесено поражение газокомпрессорным станциям в трех областях: Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской. Ударам также подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Украине странами Запада. Боеприпасы располагались на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны.
Массированный удар произошел утром 26 августа. Он пришелся по объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Все цели были поражены высокоточным оружием, подчеркивали в Минобороны РФ. «Укрэнерго» было вынуждено начать экстренные отключения по всей стране, чтобы стабилизировать систему.