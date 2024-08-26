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    Боевые действия

    Минобороны рассказало, куда пришелся массированный удар 26 августа по территории Украины

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    В понедельник, 26 августа, ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Как сообщила пресс-служба, поражены электроподстанции на территории девяти областей.

    «Объектами стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — заявили в ведомстве.

    Кроме того, нанесено поражение газокомпрессорным станциям в трех областях: Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской. Ударам также подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Украине странами Запада. Боеприпасы располагались на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны.

    Массированный удар произошел утром 26 августа. Он пришелся по объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК). Все цели были поражены высокоточным оружием, подчеркивали в Минобороны РФ. «Укрэнерго» было вынуждено начать экстренные отключения по всей стране, чтобы стабилизировать систему.

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    Комментарии 12

    В д. Гадюкино - дожди.26 Авг 2024 в 15:19
    Наёмник ЧВК «Вагнер», осуждённый на 23 года за убийство пенсионерки, провёл в колонии 8 дней. Сразу после поступления в ИК он опять подписал контракт и отправился на СВО.
    29-летний боевик ЧВК Вагнер Иван Россомахин, который после возвращения с СВО совершил новое преступление, вновь избежал наказания. Он прибыл в колонию ИК-1, но спустя 8 дней был освобождён.

    Первый срок Иван Россомахин получил в 2020 году. За убийство и грабёж суд приговорил его к 14 годам колонии. В колонии он подписал контракт с ЧВК и в марте 2023 года вернулся на свободу. Всего через несколько недель Россомахин снова совершил преступление: убил 85-лентнюю жительницу Вятских Полян и надругался над телом. Животное задержали, суд приговорил его к 23 с половиной годам колонии строгого режима. Теперь животное опять отправилось на СВО.
    Надеюсь, его именем назовут какую-нибудь школу.
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