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    Экс-управляющего столовыми «Военторг-Восток» обвинили в торговле продуктами, предназначенными для военных. Он заключен под стражу

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    Бывшему управляющему столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазану Саидову предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

    По данным следствия, между Минобороны РФ и АО «Военторг» был заключен многомиллионный госконтракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в Хабаровском крае. С июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года Саидов совершил хищение продуктов для военных в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей.


    Похищенные продукты он реализовал через торговые точки Хабаровского края. В настоящий момент Саидов задержан и помещен под стражу.

    Уголовное дело в отношении Саидова расследуют военные следственные органы СК РФ. В настоящий момент все обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

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    Рамазан СаидовСледкомРастратаХищениеПродуктыХабаровский край
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