В Петербурге начали сносить торговые бани братьев Недлер

Строительная техника 25 сентября начала разрушать исторические здания торговых бань братьев Недлер в Невском районе Петербурга. О сносе сообщают в телеграм-канале «SOS CПб СНОС».
«Одно из красивейших зданий в округе», — сокрушаются градозащитники. В августе в отношении здания было подано заявление на выявление в качестве объекта культурного наследия. По закону у комитета по охране памятников есть 90 дней на рассмотрение, но это может быть сделано и за более короткий срок. В настоящее время здание все еще числится в списке «кандидатов» (он актуален на 20 сентября 2024 года), а комитет пока не издал распоряжение, которое бы решило судьбу объекта.
Здание расположено в историческом районе села Смоленского. Оно построено в 1902 году под руководством гражданского инженера Александра Ольховского. Это были платные бани общего пользования. Как бани здание функционировало примерно до середины века. Долгое время здание было заброшено. В 2022 году там произошел пожар, сгорела деревянная мансарда. Позже сообщалось, что бани попали в список на снос для строительства Большого Смоленского моста.
Ранее в городской закон об охранных зонах была внесена корректировка, которая разрешает снос конкретных исторических зданий без восстановления ради строительства крупных инфраструктурных проектов. Здание бань — один из таких домов.