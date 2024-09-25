Тело мужчины, пропавшего в Петербурге 10 дней назад, нашли в Карповке

В реке Карповка в среду нашли труп мужчины, пропавшего 10 дней назад. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 сентября.



15 сентября в Петербурге пропал 30-летний молодой человек. Несколько дней назад его поисками занялись волонтеры «Лизы Алерт». На протяжении 10 дней — с воскресенья позапрошлой недели — его местонахождение было неизвестно. Днем 25 сентября тело парня нашли.

Предположительно, погибший жил в Омской области, где у него был бизнес по производству текстиля. Его компания занималась нанесением рисунка на уже готовую одежду.