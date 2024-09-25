Градсовет рассмотрел проект застройки у реки Утка в Невском районе

Вице-президент Петербургского союза архитекторов и член Градсовета Сергей Орешкин высказал мнение, что «градостроительная концепция не совсем сложилась» и что примененные в проекте приемы «не могут жить вместе». Он добавил, что его смутило «грандиозное количество квартир на этаже». Член совета констатировал: получается, что это эконом-класс с очень дорогими фасадами.



Члены совета, в частности, также усомнились в уместности и исполнении арки в выходящем на Неву здании. «Арка — штука символическая и много на себя берет», — сказал бывший главный архитектор города Владимир Григорьев, добавив, что «получается какая-то галиматья».



Руководитель «Архитектурной мастерской С. Ю. Бобылева» Сергей Бобылев, напротив, предложил поддержать работу с учетом, что авторы еще поработают над проектом.