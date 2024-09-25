Градсовет рассмотрел проект застройки у реки Утка в Невском районе

Градостроительный совет 25 сентября рассмотрел проект жилой застройки исторической территории Русановка в Невском районе Петербурга между берегом реки Утка и Октябрьской набережной. Члены совета предложили доработать проект.
В проекте предусмотрено 20-этажное здание, которое «смотрит» фасадом на Неву и имеет высокую арку, три 23-этажных корпуса, стоящие перпендикулярно, а также 23-этажный корпус, образующие трилистник.
Проект разработало ООО «Интерколомниум». Заказчиком проекта выступает ООО «ПРОЕКТ Р-девелопмент». Согласно данным СПАРК, собственниками юрлица являются Нина Креславская (30 %), Федор Туркин (40 %) и председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский (30 %), однако с 10 января 2020 года доверительным управляющим его доли является Нина Креславская.
Вице-президент Петербургского союза архитекторов и член Градсовета Сергей Орешкин высказал мнение, что «градостроительная концепция не совсем сложилась» и что примененные в проекте приемы «не могут жить вместе». Он добавил, что его смутило «грандиозное количество квартир на этаже». Член совета констатировал: получается, что это эконом-класс с очень дорогими фасадами.
Члены совета, в частности, также усомнились в уместности и исполнении арки в выходящем на Неву здании. «Арка — штука символическая и много на себя берет», — сказал бывший главный архитектор города Владимир Григорьев, добавив, что «получается какая-то галиматья».
Руководитель «Архитектурной мастерской С. Ю. Бобылева» Сергей Бобылев, напротив, предложил поддержать работу с учетом, что авторы еще поработают над проектом.
Члены совета отметили, что в границах территории есть редкий для Петербурга довольно крутой рельеф с перепадом в несколько метров, тем не менее проект никак не использует эту особенность. Не учесть ее было бы «категорически обидным упущением», — прокомментировал член совета Георгий Снежкин.
По итогам заседания члены совета должны проголосовать по вопросу одобрения проекта. Итоги голосования будут известны позднее.
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