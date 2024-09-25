Неизвестный захватил автобус с заложниками в Лос-Анджелесе. Спецназ преследовал его около часа

В Лос-Анджелесе с погоней задержали вооруженного мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса. Как минимум один человек пострадал. Об этом в среду, 25 сентября, сообщила телекомпания NBC.



О захвате транспорта стало известно сегодня около двух часов ночи по местному времени, передает Newsweek. Автобус ехал на большой скорости, в ходе погони были использованы светошумовые гранаты. В результате транспорт остался на обочине, его окружила полиция, территорию оперативно оцепили.



Источник: youtube.com/KTLA5

«В различных сообщениях об инциденте утверждается, что автобус был захвачен и в нем могут находиться заложники, включая водителя транспорта», — передает издание.



Одного пострадавшего госпитализировали, он получил ранения. По словам представителя департамента полиции Лос-Анджелеса, водитель автобуса был освобожден при помощи спецназа и не получил травм.

