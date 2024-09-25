На Киевском шоссе убрали два «бутылочных горлышка». И соорудили проход к популярной купальне

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







В Лужском районе Ленобласти завершили два ремонта на мостах, что замедляли трассу Р-23 «Псков». Теперь там шире и свободнее.

Мосты через ручьи Глубокий и Городецкий на 102-м и 167-м километрах федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков введены в эксплуатацию после капитального ремонта, рассказали 25 сентября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Их расширили с двух до четырех полос.

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В ходе работ на переправах полностью заменили пролетное строение, мостовое полотно, опорные части, переходные плиты, гидроизоляцию и деформационные швы. Дорожники также укрепили конусы и отремонтировали сопряжения моста с насыпью.

Мост в Городце расположен рядом с церковью Георгия Победоносца, а на противоположной от нее стороне дороги есть купальня и колодец, которыми пользуются как местные жители, так и проезжающие водители. «По просьбе настоятеля церкви дорожники соорудили специальную пешеходную тропинку, по которой с моста можно попасть в купальню», — добавили в дорожном управлении.