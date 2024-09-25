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Город Бельский: расселять хрущевки в рамках КРТ планируется в границах района

Бельский: расселять хрущевки в рамках КРТ планируется в границах района

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4 комментария

В Петербурге в рамках комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки планируется расселять хрущевки в границах района, но не муниципалитета. Об этом 25 сентября во время брифинга журналистам сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский.

«В рамках административного района», - ответил Бельский на вопрос о географии расселения. Спикер добавил, что это связано с социальной инфраструктурой, которой привыкли жители, в том числе, дети и инвалиды.

Отвечая на вопрос о расселении в рамках муниципальных образований, глава парламента отметил: «В рамках муниципалитетов - пока нет».

Ранее в этот день на пленарном заседании депутаты приняли постановление о корректировке недочетов своего проекта федеральной инициативы об «очеловечивании» КРТ, которые выявили федеральные власти.

Кроме того, Бельский ранее не исключал продления моратория городского закона о КРТ, который пока что действует до конца 2025 года.

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Комментарии
5
Koma2024
8 минут
Если бы не массовые протесты, Бельский спокойно выселил сотни тысяч людей куда-то в Металлострой, причём не только из хрущёвок, закон, который создал Бельский и остальные депутаты из списка, это позволял. Надо понимать, что он нам совсем не друг и при любом удобном случае опять повторит попытку захвата обжитых районов с инфраструктурой.
fw252
16 минут
все помнят, что Бельский написал в законе. Теперь может рассказывать разное.
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