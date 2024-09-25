Бельский: расселять хрущевки в рамках КРТ планируется в границах района

В Петербурге в рамках комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки планируется расселять хрущевки в границах района, но не муниципалитета. Об этом 25 сентября во время брифинга журналистам сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский.



«В рамках административного района», - ответил Бельский на вопрос о географии расселения. Спикер добавил, что это связано с социальной инфраструктурой, которой привыкли жители, в том числе, дети и инвалиды.



Отвечая на вопрос о расселении в рамках муниципальных образований, глава парламента отметил: «В рамках муниципалитетов - пока нет».



Ранее в этот день на пленарном заседании депутаты приняли постановление о корректировке недочетов своего проекта федеральной инициативы об «очеловечивании» КРТ, которые выявили федеральные власти.



Кроме того, Бельский ранее не исключал продления моратория городского закона о КРТ, который пока что действует до конца 2025 года.