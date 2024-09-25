ЗакС Петербурга скорректировал свой федеральный законопроект о комплексном развитии территорий

Заксобрание Петербурга 25 сентября сразу в двух чтениях приняло постановление о корректировке проекта федеральной инициативы об «очеловечивании» комплексного развития территорий (КРТ). Документ парламент отправит председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Депутаты приняли постановление «Об изменении текста проекта федерального закона
Как объяснил глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок («Единая Россия»), в этом документе были исправлены все недочеты, которые в предыдущей версии нашли федеральные органы власти.
В частности, в этой версии предлагается дать право не только городам федерального значения, но и всем регионам самостоятельно устанавливать географию расселения при КРТ.
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский* указал, что в доработанной инициативе сохранены пункты о том, что жители домов должны четко выразить свое согласие для попадания в программу комплексного развития территорий. В частности, дом не может попасть в КРТ, если общее собрание собственников по этому вопросу не состоялось. Также он выразил соболезнования в связи со смертью одного из лидеров движения петербуржцев против КРТ Ольги Лихацкой.
Под документом подписались руководители всех парламентских фракций.
* Признан иностранным агентом Минюстом РФ.