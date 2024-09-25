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    ЗакС Петербурга скорректировал свой федеральный законопроект о комплексном развитии территорий

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    Заксобрание Петербурга 25 сентября сразу в двух чтениях приняло постановление о корректировке проекта федеральной инициативы об «очеловечивании» комплексного развития территорий (КРТ). Документ парламент отправит председателю Госдумы Вячеславу Володину.


    Депутаты приняли постановление «Об изменении текста проекта федерального закона № 467032–8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан при комплексном развитии территорий».

    Как объяснил глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок («Единая Россия»), в этом документе были исправлены все недочеты, которые в предыдущей версии нашли федеральные органы власти.

    В частности, в этой версии предлагается дать право не только городам федерального значения, но и всем регионам самостоятельно устанавливать географию расселения при КРТ.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ВИШНЕВСКИМ БОРИСОМ ЛАЗАРЕВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ВИШНЕВСКОГО БОРИСА ЛАЗАРЕВИЧА.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский* указал, что в доработанной инициативе сохранены пункты о том, что жители домов должны четко выразить свое согласие для попадания в программу комплексного развития территорий. В частности, дом не может попасть в КРТ, если общее собрание собственников по этому вопросу не состоялось. Также он выразил соболезнования в связи со смертью одного из лидеров движения петербуржцев против КРТ Ольги Лихацкой.

    Под документом подписались руководители всех парламентских фракций.

    * Признан иностранным агентом Минюстом РФ.

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    КРТЗаксЗаконДенис ЧетырбокЯблокоБорис Вишневский
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