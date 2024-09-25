В Петербурге летом заблокировали более 56 млн спам-звонков

Более 56 млн подозрительных вызовов было заблокировано с помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник» МТС на основе технологии Big Data летом 2024 года. Как сообщили в пресс-службе сотового оператора, это в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Чаще всего петербуржцам звонили в июле — в основном, это была навязчивая реклама, опросы, предложения от финансовых, медицинских организаций и коллекторы. Потенциальные мошенники оказались на пятом месте в этом антирейтинге.

Как рассказали в МТС, антиспам-защита основана на технологии Big Data, база нежелательных контактов постоянно пополняется. Таким образом можно не только избежать нежелательного разговора, но и уберечься от потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

