Песков: на США и России лежит ответственность за стратегическую стабильность. Комплексные переговоры нужно начать как можно скорее

На США и России лежит ответственность за стратегическую стабильность, но обсуждать ее нужно с учетом всех факторов. Об этом 25 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения из Вашингтона о готовности к переговорам по ДСНВ.

По его словам, комплексные переговоры по стратегической стабильности с США нужно начать как можно скорее «с учетом всех факторов». Представитель Кремля отметил необходимость создания правовой базы в этой области.

Приостановку действия ДСНВ анонсировал 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ отмечал, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение РФ. Он назвал «бредом» требования допустить инспекции США на российские ядерные объекты в нынешних условиях. Кроме того, Кремль хочет понять, как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО вместе с возможностями Франции и Великобритании, ядерные арсеналы которых тоже направлены против России. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

