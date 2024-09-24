Выпил бокал вина накануне, а они устроили шоу: Сарик Андреасян объяснил свое лишение прав

Режиссер Сарик Андреасян, которого лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей, заявил, что не садился за руль в пьяном виде, а произошедшее — чья-то провокация. Об этом он написал в своем Telegram-канале 24 сентября.



«Люди, которые меня знают, хорошо осведомлены, что я в целом не пьющий человек и в употреблении чего-либо замечен не был. Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина. Они сразу же включили свои «гоу про» и стали устраивать шоу с каким-то невероятным пафосом, будто поймали особо опасного человека», — рассказал режиссер.



Прямо на месте инспекторы предложили пройти необходимый тест, однако результат оказался неутешительным для самого водителя. «Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел», — добавил Андреасян.



До настоящего момента юрист режиссера пытается оспорить данное решение. Сам Андреасян уверен, что в происходящем замешаны люди, которым «очень тяжело дается его успех».



24 сентября РИА Новости со ссылкой на данные мирового судебного участка района Мещанский в Москве сообщило, что Сарика Андреасяна лишили водительских прав за нетрезвую езду в конце мая.

