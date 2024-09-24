РГПУ имени Герцена решил закрыть свой филиал в Дагестане

В РГПУ им. А. И. Герцена на ученом совете приняли решение ходатайствовать перед Минпросвещения РФ о закрытии филиала в Дагестане из-за оптимизации. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября, из сообщения пресс-службы вуза.



«Вопрос был поставлен в связи с оптимизацией образовательных и административных процессов, развитием РГПУ им. А. И. Герцена в контексте общей политики в сфере подготовки педагогических кадров», — заявили в университете.



Глава управления межрегионального сотрудничества в сфере образования РГПУ Елена Спасская рассказала, что дальнейшее развитие филиала ограничено «определенными обстоятельствами — в Махачкале есть педуниверситет им. Р. Гамзатова.

