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    РГПУ имени Герцена решил закрыть свой филиал в Дагестане

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    В РГПУ им. А. И. Герцена на ученом совете приняли решение ходатайствовать перед Минпросвещения РФ о закрытии филиала в Дагестане из-за оптимизации. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября, из сообщения пресс-службы вуза.

    «Вопрос был поставлен в связи с оптимизацией образовательных и административных процессов, развитием РГПУ им. А. И. Герцена в контексте общей политики в сфере подготовки педагогических кадров», — заявили в университете.

    Глава управления межрегионального сотрудничества в сфере образования РГПУ Елена Спасская рассказала, что дальнейшее развитие филиала ограничено «определенными обстоятельствами — в Махачкале есть педуниверситет им. Р. Гамзатова.

    «Мы наблюдаем снижение количества абитуриентов филиала РГПУ. Для развития дальнейшей деятельности филиала не хватает и необходимых помещений. В связи с международными ограничениями снижается запрос со стороны иностранных студентов», — сказала она.

    По словам директора филиала РГПУ в Дагестане Ольги Шапиевой, вопрос о закрытии не является спонтанным. Руководство вуза обещает при закрытии оказать всю необходимую помощь студентам и преподавателям.

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    ДагестанРГПУ имени Герцена
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