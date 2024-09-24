На кону — экономия и будущее. На «нулевом» налоге Петербург «простил» владельцам электрокаров не менее 230 млн рублей

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каждый владелец электромобиля в Петербурге ежегодно экономит круглую сумму на транспортном налоге — с 2021 года право на льготу по «электричкам» предоставлено на уровне Смольного. Но есть нюанс: преференция действует до 1 января 2025 года , а значит, если ее не продлят, городская казна начнет пополняться не менее чем на 230 млн рублей. По всей стране это около 3,1 млрд .



На особые уступки владельцам «электричек» власти, и не только Петербурга, пошли по нескольким причинам. Наряду с демонстрацией благодарности за заботу об экологии (от электромобилей нет выхлопных газов, а значит они не загрязняют воздух и помогают бороться с изменением климата), преследовалась цель популяризации «электричек» среди автолюбителей. Сюда же стоит отнести и другие «плюшки»: бесплатный проезд по платным участкам федеральных трасс в 2023 и 2024 году, право бесплатно парковать свою ласточку в зоне платных парковок.



И самое главное — государственную субсидию в 925 тыс . рублей на покупку электрокара отечественного производства. В 2023 году скидку в 35% давали всем подряд, в этом же году круг счастливчиков, на кого распространяется программа льготного кредитования, несколько урезали, но на эти цели на 2024–2026 годы выделили из федерального бюджета даже больше, чем годом ранее, — 65 млрд рублей. И это сработало.

По данным Минпромторга, по итогу 2023-го продажи электромобилей в РФ улетели в небеса, увеличившись с предыдущего года в 3 ,9 раза — до 14,9 тыс. штук с 3,8 тыс . Достаточно бодро продажи «электричек» шли и в первой половине этого года: по данным аналитиков «Автостат-инфо», за январь — август россияне купили 13 тыс . электрокаров, нарастив показатель прошлогодних продаж на 84%.



Отечественный рынок электромобилей формируют «Москвич», базирующийся на бывшем производстве Renault, липецкий завод «Моторинвест», где собирают Evolute и Amberavto на площадке калининградского «Автотора». Однако бесспорным лидером продаж сегодня остается китайский Zeekr (суббренд Geely), несмотря на то, что не имеет дилерской сети и до сих пор возит свои «электрички» параллельным импортом. К примеру, с января по август этого года их продали 5,6 тыс. штук (737 годом ранее), Evolute отметился падением продаж — 0,9 тыс . против 1,2 тыс ., немногим отстает от него «Москвич», хотя и демонстрирует более чем троекратный рост в сравнении с прошлым годом — 920 против 260 год к году. Volkswagen с электродвигателем не дотянул до лидерской тройки каких-то пары десятков штук (920 против 1,3 тыс . годом ранее), Nesla удостоилась лишь пятой строчки (560 против 900 штук).



Результаты августа в целом по РФ не столь ошеломляющие: в годовом выражении рынок упал на 12%, или до 1,3 тыс . штук против 1,5 тыс.

Возможно, дело в том, что на этот год субсидии уже закончились и государство перестало давать деньги на покупку гражданами электромобилей. Другими причинами охлаждения интереса к электромобилям стали подорожание доллара, рост кредитной ставки и потрясение от роста цен после 1 апреля , когда изменились правила ввоза по параллельному импорту из стран ЕАЭС.

В Петербурге электромобили отечественного производства особой популярностью не пользуются. В июле этого года в городе было зарегистрировано всего по одной «электричке» производства Amberavto и «Москвича» и три от липецкого Evolute. Лидирующие позиции захватил Zeekr (41 зарегистрированный электромобиль в июле), с огромным отрывом отстают Avatr и Lotus (по четыре вставших на учет электрокара).



Впрочем, продажи электромобилей в целом по стране по итогам 2024 года еще могут догнать прошлогодние показатели: по состоянию на 31 августа в РФ зарегистрированы 75,2 тыс . электромобилей, за весь прошлый год встали на учет 111,5 тыс . Петербург 2023 год уже догнал и перегнал: 5,2 тыс. машин на учете с начала года на конец августа и 4,9 тыс . — за прошлый год. Добавим сюда машины, зарегистрированные до 2023 года, и получим красивые цифры: всего по России сегодня катаются 323,9 тыс . электрокаров, из них 14,8 тыс. — по Петербургу.



И хотя в целом рынок электромобилей на фоне автомобилей с ДВС ( 359,6 тыс . продаж с января по август) выглядит весьма миниатюрным, тенденция к росту очевидна.



Потому и про судьбу льготы по транспортному налогу говорят с волнением. Продавцы понимают, что отмена преференции аукнется падением продаж.

— Понимания, как будет дальше, ни у кого нет. Решение принимается на уровне правительства. Стимулирует покупательский спрос, конечно, господдержка, а льгота — это приятный бонус, — говорят представители бренда Evolute.

Интересно выглядит сумма транспортного налога, которую могла бы получить казна, если бы льготу отменили. Владельцам всех транспортных средств, которые на сегодняшний день поставлены на учет, пришлось бы раскошелиться на сумму не менее 3,1 млрд рублей, из них 238,6 млн выложили бы петербуржцы.



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Стоит отметить, что подсчеты произведены с известной долей допущения. Так, например, для расчетов суммы налога при мощности двигателя менее 100 л. с. мы взяли пороговое значение в 100. В случае «вилки», например «более 100, но менее или равно 150», расчет произведен по наименьшему значению. Налоговая ставка применительно к регионам тоже может отличаться от петербургской.

В реальности эти суммы окажутся еще больше. Ведь, как правило, производители стараются подстраиваться под налоговые реалии и для попадания в категорию 100–150 л. с. зачастую указывают в техпаспорте 149 л. с. , то есть по верхнему пределу. И если посчитать не по минимуму, а ближе к жизни, то получится уже почти 4 млрд рублей в масштабах страны и около 340 млн рублей — в Петербурге.



Впрочем, эксперты авторынка надеются, что и на этот раз льготу по транспортному налогу продлят и на 2025 год (как было, например, годом ранее, и как продлили программу льготного кредитования), чтобы электрокары двигали рынок в электрическое будущее. Или что за автомобилями, которые встали на учет до отмены льготы, так это правило «нулевого» налога и закрепится.



Еще кучерявее выглядит сумма транспортного налога для Zeekr 001 и последовательного гибрида Lixiang. В этом году Минпромторг включил их в список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, и тем самым владельцы лишились права на «нулевой» налог.



К примеру, мощность двигателя у Zeekr 001 WE 4WD в рестайлинговой версии 789 л. с. , и 544 л. с. — в прежней модификации. А из-за повышающего коэффициента сумма еще и утроится. Для электромобилей транспортный налог должен вычисляться по 30-минутной мощности, которая для 544-сильного Zeekr 001 составляет 218 л. с . Если налоговая это учтет, то владельцам «китайца» придется заплатить 49 тыс . рублей налога. В какую сумму влетит плата за машину с новым 789-сильным мотором, и подумать страшно.

