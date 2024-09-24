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    «Ёжик в тумане» на монетах ЦБ поссорил Норштейна и «Союзмультфильм». В конфликте автора изображений назвали «хреном с горы»

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    В понедельник, 23 сентября, Центробанк РФ выпустил серию памятных монет с героями советских и российских мультфильмов. Среди них был и известный всем «Ёжик в тумане». Его режиссер, Юрий Норштейн, раскритиковал «Союзмультфильм», продавший права на персонажей, и назвал изображения на коллекционных предметах «пошлостью» и «воровством». ЦБ же сообщил, что все прошло по закону. «Фонтанка» рассказывает, что известно о конфликте.

    Накануне Банк России сообщил о выпуске серии памятных монет с героями отечественных мультфильмов. Кроме «Ёжика в тумане», в ней были «Барбоскины», «Винни Пух», «Аленький цветочек» и другие. У монет необычный номинал по 3 и 25 рублей. «Фонтанка» публиковала их изображения.

    Авторство «Ёжика в тумане» принадлежит мультипликатору Юрию Норштейну. Он выступил режиссером картины, а его супруга Франческа Ярбусова — художником. Монеты с ёжиком Норштейну не понравились, о чем он заявил 23 сентября изданию «Подъем». Изображения автор назвал «пошлостью» и «воровством» и подчеркнул, что разрешения на печать героев мультфильма у Ярбусовой никто не спрашивал.

    «Да и как они могут спрашивать, когда у них в Англии какой-то хрен с горы рисует», — заявил Норштейн, обвинив автора изображений на монетах в плагиате.

    Однако права на героев этой работы, как и многих других, принадлежат ООО «Союзмультфильм», о чем пресс-служба Центробанка рассказала в комментарии РБК в ответ на слова Норштейна. В ЦБ подчеркнули, что заключили договор с правообладателем. Подписанный документ гарантировал законность прав на интеллектуальную собственность и что он не нарушает права третьих лиц.

    «Мы с уважением относимся к творчеству выдающегося мультипликатора Юрия Норштейна», — подчеркнули в ЦБ.

    У Банка России существует отдельная серия монет с героями отечественных мультфильмов.

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