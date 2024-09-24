«Ёжик в тумане» на монетах ЦБ поссорил Норштейна и «Союзмультфильм». В конфликте автора изображений назвали «хреном с горы»

В понедельник, 23 сентября, Центробанк РФ выпустил серию памятных монет с героями советских и российских мультфильмов. Среди них был и известный всем «Ёжик в тумане». Его режиссер, Юрий Норштейн, раскритиковал «Союзмультфильм», продавший права на персонажей, и назвал изображения на коллекционных предметах «пошлостью» и «воровством». ЦБ же сообщил, что все прошло по закону. «Фонтанка» рассказывает, что известно о конфликте.



Накануне Банк России сообщил о выпуске серии памятных монет с героями отечественных мультфильмов. Кроме «Ёжика в тумане», в ней были «Барбоскины», «Винни Пух», «Аленький цветочек» и другие. У монет необычный номинал по 3 и 25 рублей . «Фонтанка» публиковала их изображения.

