Редкие черепахи и горная купель: что можно увидеть на экотропах в Краснодарском крае

Туристы могут приезжать в Краснодарский край за свежим воздухом и прогулками по терренкурам. Сейчас в регионе 18 комфортных экотроп, побродить по ним можно до ноября.



Наиболее доступная тропа находится в Сочи, ее протяженность — чуть более 4,5 км. Маршрут начинается от скульптурного символа Мацесты на ул. Аллея Челтенхема и заканчивается у Центрального стадиона. Есть несколько крутых спусков и подъемов, но сойти с маршрута можно раньше и подняться с побережья на фуникулере. Бетонная дорожка проходит через хвойные леса, заросли эвкалипта и можжевельника.



Самые простые тропы — «Савина щель» и «Старая дорога» у поселка Сукко. Они особо примечательны, поскольку там можно увидеть черепаху Никольского — реликтовый вид, который сохранился еще со времен динозавров и теперь охраняется государством. Кроме того, со Старой дороги хорошо видны озеро Змеиное и мыс Большой Утриш, а сама тропа идет среди грабово-дубовых и фисташково-можжевеловых лесов.



Терренкур средней сложности «Времена года» находится у поселка Красная Поляна. Он примечателен наличием горной купели, в которой температура воды не превышает +15 градусов. Со смотровой площадки на высоте в 1 000 метров над уровнем моря открывается вид на долину реки Мзымта, вершины Главного Кавказского хребта и пики хребта Аибга.

