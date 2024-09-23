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Общество «Дорогой мир, это было покушение на Трампа, но я тебя подвёл»: Минюст США опубликовал письмо Райна Уэсли Раута

«Дорогой мир, это было покушение на Трампа, но я тебя подвёл»: Минюст США опубликовал письмо Райна Уэсли Раута

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Министерство юстиции США опубликовало письмо Райна Уэсли Раута, подозреваемого во втором покушении на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа.

В письме, которое якобы оставил Рут, от его лица утверждается:

«Дорогой мир, это было покушение на Дональда Трампа, но я тебя подвел. Я старался изо всех сил и вложил в это всю смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет ее выполнить». Также там сказано, что Трамп «разорвал отношения с Ираном, как ребенок, и теперь Ближний Восток развалился».

Предполагаемое покушение произошло 15 сентября, когда Трамп играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич во Флориде, агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Мужчину удалось задержать благодаря свидетелю, Трамп не пострадал. По данным WSJ, прошлое подозреваемого связано с полицией. По данным CNN, 58-летний Райан Уэсли Раут — владелец небольшой строительной компании на Гавайях. Также проходили сообщения о том, что Раут ранее связывался с представителями интернационального легиона Украины.

Свидетель сообщил следователям, что Райан Уэсли Раут за несколько месяцев до этого оставил у себя дома коробку, в которой «находились боеприпасы, металлическая труба, различные строительные материалы, инструменты, четыре телефона и различные письма». Узнав о явном покушении, свидетель открыл коробку, говорится в материалах дела. Одно из этих писем, адресованных «миру», и представил Минюст.

58-летнему Рауту на прошлой неделе были предъявлены обвинения в двух преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, после того, как он якобы сбежал с поля для гольфа Trump International. По мере продолжения расследования в деле могут быть выдвинуты более серьезные обвинения.

В понедельник он предстанет перед судом на слушании по вопросу содержания под стражей.

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Райан Уэсли Раут Покушение на Трампа Стрелок Минюст США Письмо Дональд Трамп
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