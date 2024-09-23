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Город В Аничковом дворце может появиться атриум для выставок

В Аничковом дворце может появиться атриум для выставок

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1 комментарий

В одном из корпусов Аничкова дворца в Петербурге может появиться атриум. Дворец творчества юных в Петербурге ищет подрядчика для разработки проекта реставрации и приспособления к современному использованию двух корпусов, следует из данных с сайта госзакупок. Первым на информацию обратил внимание портал Nsp.ru.

Приспособить к современному использованию планируется корпуса по адресам: Невский проспект, 39, литера В, и набережная Фонтанки, 33, литера А, оба «смотрят» на Фонтанку. Дворец творчества начал поиск подрядчика на разработку проекта.

В первом расположены кружки по техническим направлениям, именно там, если позволит техническая возможность и свое разрешение даст комитет по охране памятников, во дворе может появиться атриум, который планируется использовать как выставочное пространство.

Сейчас площадь здания, согласно данным РГИС, составляет 4,1 тысячи квадратных метров, после приспособления она должна увеличиться до 5,1 тысячи. Площадь атриума должна быть не менее 120 квадратных метров. Обновить и обустроить планируется входную группу, аудитории, компьютерные классы, проектный офис, испытательный полигон с бассейном, зону испытания воздушных и наземных моделей и конференц-зал на 60 мест.


В здании на Фонтанке работает детская спортшкола олимпийского резерва, в которой тренируются юные боксеры, гимнасты, фехтовальщики. Также там размещено отделение предшкольного образования. Площадь этого здания останется неизменной — 4,5 тысячи квадратных метров.


Проект предусматривает оборудование входной группы, медико-восстановительного центра, конференц-зала, зал для гимнастики, двух залов для бокса и зала фехтования с подсобными помещениями и раздевалками, учебного зала и мастерской для мотоциклетного спорта.

На проектирование Дворец творчества юных готов потратить не более 65,5 млн рублей. Итоги конкурса подведут 9 октября.

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Комментарии
1
мухомор
1 час
Статью писал, к сожалению, человек слабо владеющий базовым материалом жителя Санкт-Петербурга. Невский проспект, 39Б это Здание кабинета Е.И.В. Оба крыла. Видимо между ними и предполагается сделать первый атриум. Кроме Отдела техники, в здании находится СДЮШОР №2 и Отдел художественного воспитания.
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