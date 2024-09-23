В Аничковом дворце может появиться атриум для выставок

В одном из корпусов Аничкова дворца в Петербурге может появиться атриум. Дворец творчества юных в Петербурге ищет подрядчика для разработки проекта реставрации и приспособления к современному использованию двух корпусов, следует из данных с сайта госзакупок. Первым на информацию обратил внимание портал Nsp.ru.



Приспособить к современному использованию планируется корпуса по адресам: Невский проспект, 39, литера В, и набережная Фонтанки, 33, литера А, оба «смотрят» на Фонтанку. Дворец творчества начал поиск подрядчика на разработку проекта.



В первом расположены кружки по техническим направлениям, именно там, если позволит техническая возможность и свое разрешение даст комитет по охране памятников, во дворе может появиться атриум, который планируется использовать как выставочное пространство.



Сейчас площадь здания, согласно данным РГИС, составляет 4,1 тысячи квадратных метров, после приспособления она должна увеличиться до 5,1 тысячи. Площадь атриума должна быть не менее 120 квадратных метров. Обновить и обустроить планируется входную группу, аудитории, компьютерные классы, проектный офис, испытательный полигон с бассейном, зону испытания воздушных и наземных моделей и конференц-зал на 60 мест.