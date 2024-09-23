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Происшествия ДТП с пешеходами в Красном Селе обернулось приговором для обоих водителей

ДТП с пешеходами в Красном Селе обернулось приговором для обоих водителей

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4 комментария

В Петербурге вынесли приговор по делу о тяжелом ДТП в Красносельском районе, которое случилось весной прошлого года. Два водителя нарушили ПДД на перекрестке, а пострадали шесть пешеходов.

Авария произошла 17 марта 2023 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Суд установил, что водитель Renault Kaptur выехал на встречную полосу при наличии там ехавшего во встречном направлении Ford Transit. Из-за возникшей помехи водитель «Форда», который превышал скорость, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов, сообщает 23 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Под колеса угодили шесть человек, в том числе трое детей. Двое несовершеннолетних в результате получили тяжелые травмы, у остальных — травмы различной степени тяжести. Момент ДТП попал в объектив уличной камеры.

В ходе следствия было установлено, что ПДД нарушили оба водителя. Суд признал обоих виновными по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В итоге водителя «Форда» приговорили к 1,5 годам ограничения свободы с лишением прав на 2 года, а водителя «Рено» — к 1 году ограничения свободы.

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Комментарии
4
Слава России!
2 часа
всего то лишь, ограничение свободы и столько покалеченных.. следующий пешеход будет судья или её/его близкие.
Генрих Восьмой
1 час
Полтора года и год- какое же милосердие в данной истории Фемида проявила к нарушителя, а судьба троих взрослых и троих детей, двум из которых причинил тяжкий вред??? Они получили инвалидность на всю жизнь или абсолютно понравились, живы и здоровы??? И совершенно не раскрыта излюбленная тема о возмещении морального вреда
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