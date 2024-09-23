ДТП с пешеходами в Красном Селе обернулось приговором для обоих водителей

В Петербурге вынесли приговор по делу о тяжелом ДТП в Красносельском районе, которое случилось весной прошлого года. Два водителя нарушили ПДД на перекрестке, а пострадали шесть пешеходов.



Авария произошла 17 марта 2023 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Суд установил, что водитель Renault Kaptur выехал на встречную полосу при наличии там ехавшего во встречном направлении Ford Transit. Из-за возникшей помехи водитель «Форда», который превышал скорость, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов, сообщает 23 сентября пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Под колеса угодили шесть человек, в том числе трое детей. Двое несовершеннолетних в результате получили тяжелые травмы, у остальных — травмы различной степени тяжести. Момент ДТП попал в объектив уличной камеры.

В ходе следствия было установлено, что ПДД нарушили оба водителя. Суд признал обоих виновными по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В итоге водителя «Форда» приговорили к 1,5 годам ограничения свободы с лишением прав на 2 года, а водителя «Рено» — к 1 году ограничения свободы.