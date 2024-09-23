«Пломбы вылетят — проснешься». В Ленобласти впервые сделали вибрационную разметку

На региональных дорогах Ленобласти впервые нанесли особую разметку, которая призвана разбудить задремавших водителей. Опыт федеральных коллег областные дорожники применили в Ломоносовском районе.
На участке Гостилицкого шоссе между Петровским и Гостилицами нанесли вибрационную разметку, рассказали 23 сентября в дорожном комитете Ленобласти. Сплошная белая линия из термопластика нанесена на специальные лунки, которые сделали дорожной фрезой. При наезде на нее колеса машины начинают сильно вибрировать и шуметь.
Такая разметка позволит «встряхнуть» нервную систему водителя. Она призвана сигнализировать, что сейчас он может выехать на встречную полосу, обратить внимание, что он едет не туда, и разбудить, если заснул. «Пломбы вылетят — проснешься», — пошутили в телеграм-канале Dorogi_lo.
О начале участка с шумовой разметкой предупреждает знак «Впереди шумовые полосы по оси дороги. Убедитесь в безопасности обгона».
Гостилицкое шоссе соединяет Ломоносовский район с Кингисеппским, КАД и Петербургом. Сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» там ремонтируют участок от трассы А-120 «Южное полукольцо» в сторону Лопухинки. Дорожники уже укладывают там новый асфальт.