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    Снегопад в Южной Африке: есть погибший

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    В Южно-Африканской республике в субботу неожиданно выпал снег, и многие дороги оказались заблокированными из-за сугробов. Есть информация о погибшем. Об этом сообщает SABC News.

    Как передает телеканал, один человек скончался от переохлаждения после продолжительного ночного снегопада в провинции Квазулу-Натал. Мужчина упал в обморок в торговом центре после того, как всю ночь провел в такси, застрявшем в сугробах на дороге. Несмотря на попытки медработников стабилизировать состояние пострадавшего, по прибытии в больницу врачи констатировали его смерть от переохлаждения.

    Национальный департамент транспорта заявил, что в настоящее время предпринимаются меры по привлечению Сил национальной обороны ЮАР для оказания помощи пассажирам, которые застряли в своих автомобилях из-за образовавшихся сугробов.

    В то же время Южно-Африканские погодные службы объявили уже восьмой уровень опасности, из-за чего несколько сотен человек стоят в пробках на трассе Йоханнесбург-Дурбан, пребывая в снежному плену. Застрявшим на дорогах помогает гуманитарная организация Gift of the Givers, которая обеспечивает автомобилистов горячим питанием.

    Отмечается, что из-за продолжительного снегопада в некоторых районах ЮАР отсутствует электричество и вода. Ликвидацией последствий стихийных бедствий занимаются экстренные службы.

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